El duro descargo de Cecilia Milone tras su escandalosa denuncia: "No es un juicio por..."

"Quizás me expuse yo demasiado, creí que era así, me hicieron creer que era así, el medio me llevó a eso, las circunstancias de mi vida me llevaron a eso, no lo sé. Lo que sí me hace falta aclarar es que no voy a contar nada, no tengo nada que contar, sí a través de mi arte, sí. Porque de eso se trata la misión que tenemos los artistas", sostuvo.

"Esto no es un juicio por jurado, realmente. En qué momento creímos que los periodistas son fiscales, que el público luego va a votar si somos o no inocentes. Y tenemos que explicar o hacer relatos. Es realmente muy confuso lo que sucede", remarcó.

Luego, siguió y les dijo a los trabajdores de prensa: "No me acosen esperándome en la puerta. Ya tuve tres episodios, a mí me da miedo, vivo en un edificio que no tiene seguridad. No estoy de acuerdo con una entrevista donde uno no acordó el encuentro, porque entiendo que el periodista te diga 'estoy trabajando', pero yo no, yo estoy viviendo. Yo no estoy yendo a tu casa, vos estás viniendo a la mía".

"Si las entrevistas no se piden, para mí, me generan la misma violencia que si me estuvieran robando", aseguró.

Por último, repitió: "En este momento no me siento obligada a aclarar nada. No entiendo de qué se trata todo esto, como si fuese una campaña hacia una persona que se dedica a la política. Porque no parece hecho para una artista. Es un repaso del pasado, qué es verdad, qué es mentira, qué dijo, qué no dijo. No me voy a prestar a esto".

El lado oscuro de la historia de amor entre Cecilia Milone y Chico Novarro que tuvo un doloroso final

Este lunes en Intrusos (América TV) dieron detalles del lado oscuro de la historia de amor entre Cecilia Milone y Chico Novarro.

En agosto del 2024, la artista subió un posteo a su cuenta de Instagram dedicado al reconocido cantante, con motivo de cumplirse un año de su partida. En esa publicación, ella blanqueaba el vínculo especial que tuvieron y se lamentaba por no haberlo podido despedirlo como hubiese deseado.

En el programa de América, Rodrigo Lussich contó que Cecilia Milone trató por todos los medios de acercarse a Novarro, pero no pudo lograrlo.

"Cuando Chico Novarro enfermó, Milone habría tratado por todos los medios de acercarse a él para despedirse. Ante la insistencia de Milone para ver a Chico Novarro, su familia habría hecho hasta la imposible para impedirlo", detalló el conductor de Intrusos.

Lussich reveló que el artista tampoco tenía intenciones de verla: "En medio del escándalo, la hija del compositor, Julieta, le habría preguntado a su padre si quería ver a Cecilia Milone y dejarla pasar. La respuesta de Chico Novarro fue negativa".

La negativa del cantante provocó la desesperación de Milone. "En los días posteriores a la muerte de Chico Novarro, la madre de sus hijos habría recibido insistentes mensajes y llamadas de Milone asegurando que ella era 'su verdadera viuda'", agregó el periodista.

Sin más alternativas, la cantante decide confesarle su historia de amor a la viuda de Novarro: "Milone le habría enviado una carta a la viuda de Chico Novarro, contando su historia de amor con el cantante".

Por último, Lussich acotó un dato que deja en evidencia que efectivamente Novarro fue el gran amor de Milone. "Tiempo después, Milone habría comenzado su proceso de separación de Nito Artaza", concluyó.