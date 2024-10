Nito Artaza confirmó que hará teatro en Mar del Plata y habló del amor: "Sufrí muchos duelos"

"Estamos muy contentos, seguramente será un lindo verano con una comedia que es muy divertida. Por ahora no podemos decir el título de la obra pero pronto lo anunciaremos y también se terminará de confirmar el elenco que nos acompañará en esta nueva aventura", indicó Artaza en diálogo con PrimiciasYa.

Recordemos que Nito Artaza y Sergio Gonal ya habían trabajado con el productor Aldo Funes. Nito protagonizó la comedia “Pato a la Naranja”, mientras que Sergio participó en la exitosa obra “Mi Mujer se llama Mauricio”. Hoy, ambos redoblan la apuesta y formarán una dupla humorística inigualable que promete sorprender al público en la próxima temporada.

Por otro lado, Nito se refirió a cómo se encuentra hoy en el plano sentimental tras la escandalosa separación de Cecilia Milone: "Estoy muy bien, estoy más falquito ahora y listo para empezar de nuevo. Sufrí muchos los duelos amorosos, pero no hay que dejar de enmoararse y de apostar siempre al amor".

Nito Artaza le respondió a Cecilia Oviedo luego de sus fuertes declaraciones

La actriz Cecilia Oviedo hizo fuertes posteos en sus redes sociales contra Nito Artaza, padre de su hijo, y expuso situaciones de violencia psicológica que vivió en su relación con el director teatral.

A raíz del revuelo que esto generó, en A la Tarde (América) lograron comunicarse con el humorista que dio su versión acerca de la relación que mantiene con su ex mujer.

“No tengo nada que decir, creo que lo tiene que aclarar Cecilia Oviedo. Yo tengo una excelente relación de hace años con ella, de afecto. Estuvimos en el cumpleaños de nuestro hijo hace poco y se enojó ayer por una discusión, nada más y se ve que… no sé", comenzó diciendo en una nota de voz.

En ese sentido, aseguró que tendrían una charla al respecto y expresó: "Sigo pensando lo mismo, que es la madre de mis hijos, tengo una excelente relación. Se ve que tiene algunas cosas no resueltas conmigo y en algún momento lo hablaré con ella para aclararlo personalmente, no públicamente”.

“No deja de sorprenderme sinceramente, pero hoy como está el mundo… hoy no se sorprende uno de nada de las personas, es un mundo que nos lleva a muchas alteraciones", deslizó.

Finalmente, decidió revelar el motivo de su reciente conflicto y explicó: “Me pidió que le consiga una cochera en algún lado para ver a Paul McCartney, que van con mi hijo a pasear, a disfrutar el recital, y yo me demoré unos días porque no sé a qué amigo pedirle alguna cochera cerca de Núñez, entonces se enojó”.

“Son cosas de Cecilia, me sorprende sinceramente dada la relación que tenemos y el afecto. Me sorprende mucho, no entiendo muy bien. Habrá estado en un mal momento y yo también asumo mis consecuencias si se puso mal”, completó.