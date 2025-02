Cecilia Milone y su escandalosa denuncia ¿contra Nito Artaza?: "Ya no te tengo miedo"

Nito Artaza.jpg

En este contexto, Cecilia Milone eligió hacer silencio frente a los diferentes programas que intentaron contactarla. Pero optó por hacer hacer una escandalosa denuncia a la cual si bien no le puso nombre y apellido, los que la conocen aseguran que su furioso enojo sería con Nito Artaza.

Lo cierto es que dicen que Cecilia está convencida de que el cómico sería quien habría armado "una campaña sucia" para dejarla mal parada. Así lo demostró la actriz y cantante en la Instagram Storie que publicó en las últimas horas.

"Ya no te tengo miedo. Este carpetazo ya me lo hiciste en 2007. Pasé demasiados años sometida cuando me hacías desmentir mentiras. Ahora mi silencio es mío. Mi vida es mía", denunció sin filtro y concluyó tajante "Acá estoy. Soy la artista que casi te llevaste puesta".

WhatsApp Image 2025-02-11 at 13.44.40.jpeg

El lado oscuro de la historia de amor entre Cecilia Milone y Chico Novarro que tuvo un doloroso final

Este lunes en Intrusos (América TV) dieron detalles del lado oscuro de la historia de amor entre Cecilia Milone y Chico Novarro.

En agosto del 2024, la artista subió un posteo a su cuenta de Instagram dedicado al reconocido cantante, con motivo de cumplirse un año de su partida. En esa publicación, ella blanqueaba el vínculo especial que tuvieron y se lamentaba por no haberlo podido despedirlo como hubiese deseado.

En el programa de América, Rodrigo Lussich contó que Cecilia Milone trató por todos los medios de acercarse a Novarro, pero no pudo lograrlo.

"Cuando Chico Novarro enfermó, Milone habría tratado por todos los medios de acercarse a él para despedirse. Ante la insistencia de Milone para ver a Chico Novarro, su familia habría hecho hasta la imposible para impedirlo", detalló el conductor de Intrusos.

Embed

Lussich reveló que el artista tampoco tenía intenciones de verla: "En medio del escándalo, la hija del compositor, Julieta, le habría preguntado a su padre si quería ver a Cecilia Milone y dejarla pasar. La respuesta de Chico Novarro fue negativa".

La negativa del cantante provocó la desesperación de Milone. "En los días posteriores a la muerte de Chico Novarro, la madre de sus hijos habría recibido insistentes mensajes y llamadas de Milone asegurando que ella era 'su verdadera viuda'", agregó el periodista.

Sin más alternativas, la cantante decide confesarle su historia de amor a la viuda de Novarro: "Milone le habría enviado una carta a la viuda de Chico Novarro, contando su historia de amor con el cantante".

Por último, Lussich acotó un dato que deja en evidencia que efectivamente Novarro fue el gran amor de Milone. "Tiempo después, Milone habría comenzado su proceso de separación de Nito Artaza", concluyó.