El duro momento que vivió Nicole Neumann en Milán: "Todo parece color de rosas, pero no"

También, mientras disfrutaba de un paseo con sus hijas, le robaron la billetera. "Todo parece color de rosas pero no... me robaron la billetera de la cartera y ni me di cuenta. Estábamos en una plaza y me di cuenta que no la tenía", dijo.

"Dato por si vienen, no hay robos con armas ni nada pero hay que tener las carreras bien cerradas porque tienen identificadas a dos mujeres que te las sacan sin que te des cuenta. Agarran la plata y las tarjetas y después te la tiran por alguna parte", comentó.

Si bien no se trata de algo grave ni mucho menos, lo cierto es que todo le generó horas de angustia a Nicole Neumann ya que tuvo que hacer varios llamados para cancelar las tarjetas y poner una denuncia para que el inconveniente no pase a mayores.

El romántico mensaje de Nicole Neumann a Manu Urcera por su primer aniversario

Nicole Neumann y Manu Urcera atraviesan un gran momento como pareja y decicieron realizar un viaje familiar a Italia. A través de sus redes sociales, la modelo compartió diferentes imágenes de la linda situación que están viviendo y dejó un amoroso mensaje a su novio.

"Nuestro primer día juntos en Europa, nuestro primer aniversario, y una más de nuestras tantas aventuras juntos, de acompañarnos en sueños, aventuras. Sos nuestro ángel guardián, nuestro norte. Te amo infinito. Sé que todo esto es solo el comienzo", señaló.

Del mismo modo, agregó: "Te amo Manu Urcera. Las amo Allegra, Sienna e Indiana (aunque hayas tenido que quedarte por ser mucho más responsable de lo que era yo en el colegio, ya secundaria, adolescente, en fin jaja".