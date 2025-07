Embarazo confirmado: Sofía Pachano será mamá por primera vez

"En diciembre de 2019 vino a Buenos Aires a pasar las fiestas con su familia y quedamos en vernos. Y por primera vez nos miramos con otros. Él volvió a México y al tiempo yo fui a visitarlo, y después fue la pandemia. No éramos novios todavía en 2020, pero construimos nuestras bases, por decirlo de alguna manera, a la distancia, sin poder viajar. Nos acompañamos mucho. Volví a viajar cuando terminé Masterchef celebrities y ahí, sí nos pusimos de novios", contó tiempo atrás Sofía en una nota con La Nación.

¿Quién es la pareja de Sofi Pachano?

Sofía Pachano está en pareja desde hace cinco años con Santiago Ramundo.

Santiago trabajó en ficciones como Señales del Fin del Mundo y Sueña Conmigo. A su vez, participó de las exitosas novelas Entre caníbales, Dulce Amor, Son de Fierro y Floricienta.

En 2015 decidió radicarse en México con su propia productora, donde protagonizó la novela Sueño de amor, una tira muy aclamada en ese país.

Con este papel se proyectó como uno de los galanes más relevantes de la televisión mexicana.

Tras el éxito en su primer rol protagónico, formó parte de Sangre de mi tierra y del reality de baile Mira quién baila, donde llegó a la final.

Sofía y Santiago Ramundo comenzaron su relación en 2020, a la distancia por la pandemia de COVID-19, ya que ella estaba en Argentina y él se encontraba viviendo en México. El tiempo pasó, la relación se afianzó y hoy están unidos y ansiosos por la llegada de su bebé.

El susto de Sofía Pachano en Tokio

Sofía Pachano relató en sus redes sociales un difícil problema de salud que vivió durante sus vacaciones en Tokio, Japón, en marzo de 2024.

La hija de Aníbal Pachano sufrió una reacción alérgica y detalló el mal momento a través de sus historias de Instagram. “El día 4 en Tokio no fue muy divertido que digamos...”, comenzó relatando.

“Algo que comí me dio alergia y me desperté con la cara toda hinchada. Estoy mejor, pero aún sigo medio Bridget Jones”, explicó. La influencer debió ser internada en un hospital local, donde recibió corticoides y antihistamínicos para mejorar su estado.

Más adelante, en otra historia, Sofía compartió algunos consejos para viajeros tras su experiencia. La primera recomendación fue: "Viajen con botiquín con medicinas argentinas. Acá son muy suaves. No digo que se automediquen, pero los médicos desde Argentina pueden ayudar. Tuvimos que rogarles que me den corticoides, porque era lo único que no trajimos. Acá no medican fuerte".

El segundo consejo fue: "Nunca fui alérgica a nada, hasta ahora. Es decir, te puede pasar y la verdad es bastante paja, me asusté mucho". También aconsejó: "Tengan un médico a quien puedan llamar desde Argentina". Y el último: "No viajen nunca sin seguro médico. La consulta en Japón cuesta 280 dólares".

