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Paulo Londra cierra el 2026 con todo: dónde será el último round del año

El referente de la música urbana nacional prepara un cierre de año inolvidable en el lugar donde todo comenzó.

21 sept 2026, 17:00
Paulo Londra cierra el 2026 con todo: dónde será el último round del año

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Paulo Londra cierra el 2026 con todo: dónde será el último round del año

Paulo Londra cierra el 2026 con todo: dónde será el último round del año

Paulo Londra vuelve a encontrarse con su público cordobés. El artista que llevó la música urbana argentina a escenarios de todo el mundo regresa a su tierra natal para protagonizar una noche que promete ser uno de los grandes encuentros musicales del año.

Luego de un 2025 marcado por una extensa gira internacional y shows agotados en distintos países, Paulo atraviesa un nuevo momento de su carrera. En 2026, el cordobés sumó presentaciones en escenarios de Estados Unidos, México, Colombia, Chile y el primer estadio de su carrera en Perú, además de protagonizar una de las noches más destacadas del Festival de Viña del Mar, donde fue reconocido con las Gaviotas de Plata y Oro.

En Argentina, regresó al Lollapalooza luego de siete años y lo hizo como único headliner nacional, frente a más de 100.000 personas, con una presentación acompañada por una gran banda y un importante despliegue escénico.

Ahora, el próximo encuentro será en Córdoba, su ciudad natal, donde Paulo volverá a subir al escenario de Quality Arena para reencontrarse con un público que lo acompaña desde sus comienzos y que ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Este regreso llega, además, en una nueva etapa musical. Londra anunció recientemente su nuevo disco “entre CIELOS”, disponible el 21 de octubre, de donde se desprende “me asfixia LA CIUDAD”, el primer single de este LP, una canción que refleja esta nueva faceta, resultado del trabajo junto a Lisan y Tiano, los productores que acompañan esta búsqueda sonora dentro de su carrera.

Con un tono más íntimo, el tema habla de las ganas de bajar un cambio y dejar atrás el ritmo de la ciudad, donde el amor aparece como refugio en medio del caos. La certeza de encontrar en otra persona un lugar de calma, la complicidad y las ganas de empezar de nuevo se convierten en el hilo conductor de una canción que combina una sensación personal con la que el público puede identificarse fácilmente, melodías pegadizas y una sonoridad renovada, rasgos que atraviesan este nuevo momento creativo del artista.

Con una carrera que trascendió fronteras y canciones que se convirtieron en himnos de la música urbana, Paulo Londra continúa consolidando su lugar como uno de los artistas argentinos de mayor alcance internacional. Desde el éxito de Homerun y canciones como “Adán y Eva” hasta sus colaboraciones con artistas como Ed Sheeran, Travis Barker, Feid, Duki, Becky G y Wisin, su trayectoria está marcada por récords, colaboraciones y escenarios multitudinarios.

     

 

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