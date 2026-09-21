Paulo Londra cierra el 2026 con todo: dónde será el último round del año

Este regreso llega, además, en una nueva etapa musical. Londra anunció recientemente su nuevo disco “entre CIELOS”, disponible el 21 de octubre, de donde se desprende “me asfixia LA CIUDAD”, el primer single de este LP, una canción que refleja esta nueva faceta, resultado del trabajo junto a Lisan y Tiano, los productores que acompañan esta búsqueda sonora dentro de su carrera.

Con un tono más íntimo, el tema habla de las ganas de bajar un cambio y dejar atrás el ritmo de la ciudad, donde el amor aparece como refugio en medio del caos. La certeza de encontrar en otra persona un lugar de calma, la complicidad y las ganas de empezar de nuevo se convierten en el hilo conductor de una canción que combina una sensación personal con la que el público puede identificarse fácilmente, melodías pegadizas y una sonoridad renovada, rasgos que atraviesan este nuevo momento creativo del artista.

Con una carrera que trascendió fronteras y canciones que se convirtieron en himnos de la música urbana, Paulo Londra continúa consolidando su lugar como uno de los artistas argentinos de mayor alcance internacional. Desde el éxito de Homerun y canciones como “Adán y Eva” hasta sus colaboraciones con artistas como Ed Sheeran, Travis Barker, Feid, Duki, Becky G y Wisin, su trayectoria está marcada por récords, colaboraciones y escenarios multitudinarios.