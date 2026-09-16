Dante Gebel vuelve a Vélez con un show especial

La presentación se realizará el viernes 18 de diciembre a las 21 en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. Las entradas se encuentran a la venta a través de All Access. Según la información del espectáculo, no podrán ingresar menores de 3 años, mientras que los mayores de esa edad deberán contar con ticket; los menores de 14 años tendrán que asistir acompañados por un adulto responsable.

Así, “El Superclásico de la Juventud” volverá a Vélez para celebrar sus tres décadas de historia y reencontrarse con un público que atravesó distintas generaciones. El escenario será el mismo en el que Gebel realizó aquel primer encuentro en 1996, ahora con una nueva convocatoria prevista para diciembre.