Mica Vázquez reveló cómo se enteró que Fernando Gago la traicionaba con Gisela Dulko

“Las mayores historias de infidelidad son con Fer”, comenzó diciendo que contó que adivinó la contraseña del mail y entraba cada tanto a ver qué pasaba. “Al principio viste que vos crees ‘bueno, lo voy a cambiar… está enamorado…’ Pero pasaron tantas, pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije ‘no, bueno, esto es patológico, no va a cambiar nunca’”.

“Igual yo me separé porque… esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko (ahora ex mujer del futbolista) diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’. Y a mí me llega el mail de la arquitecta”, dijo sobre la sorpresa.

Tras separarse y dejar España, en aquel entonces Gago jugaba en el Real Madrid, la ex tenista se mudó con él allí: “Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora”.

Entonces, Micaela confesó: “Imagínense el trabajo en terapia que tuve que hacer. Pero al margen de eso, que yo igual era chica y en ese momento lo vivía todo como mucho más grande, a los 22, 23 años, éramos muy chicos”.

Micaela recordó de dónde podría haber nacido la infidelidad: “Cuando Fer se fue a los Juegos Olímpicos, que ella estaba jugando, ya volvió raro de ahí. Y viste esto de la percepción… yo dije ‘éste está en otra’, en una relación paralela estaba, literal. Y pasaron varios meses hasta que nos separamos”.

Hoy la actriz está casada con Gerónimo Klein, y juntos fueron padres de Baltazar.

Micaela Vázquez le pidió perdón a los hinchas de San Lorenzo por su chiste: "Fue desde el humor"

Micaela Vázquez hizo un comentario al aire en el programa que conduce por TNT Sports, "Un metro adelantado", que indignó a los hinchas de San Lorenzo de Almagro.

El comentario de Mica y sus dos compañeros de ciclo se viralizó rápido por Twitter y causó repudio en todos los hinchas del club de Boedo, ya que muchos consideraron esas palabras como una burla a la historia de la institución.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la actriz y conductora quien explicó el sentido de su comentario al aire que generó tanta indignación en el pueblo sanlorencista.

"Fue todo desde el humor nada para que nadie se enoje ni mucho menos. Si generó que alguien se enoje les pido perdón. Voy a tratarlo con mucho más respeto pero nada fue con el fin de hacer enojar a nadie, fue con humor como lo llevamos siempre desde el programa, ya que no soy periodista deportiva y lo llevo desde el humor siempre", aclaró Vázquez. Consultada sobre si las autoridades del canal le marcaron algo al respecto de este tema, Micaela expresó: "Estuve con bronquitis súper enferma y la verdad no hablé con nadie aún. Pero yo siempre hablo desde el humor, no para que nadie se enoje ni para hacerlo con violencia. No pensé que nada iba a llegar a esto".

Y contó que charlará de esto con sus dos compañeros de aire, quienes también hicieron comentarios al aire sobre el tema: "Quedamos en hablarlo hoy cuando nos veamos antes del programa para primero pedir perdón a la gente que le haya molestado y obviamente para aclarar que fue desde el humor y no para que nadie se enoje o lo tome tan mal. Pero sobre todo pedir perdón para los hinchas que se sintieron mal".