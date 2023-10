El fuerte testimonio de Dady Brieva sobre su experiencia con Aníbal Lotocki: "Me salvé"

“Más que nada nos impactó lo de Mariano, que era como el padrino de mis hijos. Recién estuve en la escenografía de la Jaula de la moda y me pegó fuerte”, admitió.

Acto seguido, confesó que él también estuvo a punto de operarse con Aníbal y reflexionó: "Yo soy un pelotudo, no soy un ser normal, y me quería hacer. No sabía que era todo así raro. Me lo iba a hacer porque quería estar bien, marcado, y ese tipo de cosas. Después no me lo hice de vago y me salvé”.

Luego de la nota, el periodista Matías Vázquez aportó otro dato y amplió: "¿Cuál fue la situación que realmente le salvó la vida? Que no tenía fecha en el calendario para coincidir con lo que era la recuperación después de la operación?”.

Embed

Dady Brieva reveló que atravesó una fuerte crisis con Mariela Anchipi y explicó los motivos

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Dady Brieva abrió su corazón y se refirió a su relación con Mariela Anchipi, con quien está en pareja desde hace 11 años y la madre de sus dos hijos, Felipe y Rosario.

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el ex Midachi afirmó que atravesaron una fuerte crisis. “Yo tuve problemas de inseguridad. No estaba preparado.... Por lo general, los hombres de mi generación no están preparados para que la mujer gane más o protagonice más”, explicó.

El cómico mencionó que tuvieron "quilombos" en la pareja, que fueron trabajando. "Analizamos mucho todo entre nosotros para poder atravesar ese problema, que básicamente era mío", añadió.

Por último, Dady manifestó que todo lo resolvieron "puertas adentro". "No creo mucho en la terapia de pareja. Además, no era un problema de pareja, era un problema de inseguridad mío", finalizó.