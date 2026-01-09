Sigue la polémica con Luciano Castro: se supo quién es la otra famosa con la que habría tenido un affaire

La polémica no terminó allí. Tanto Iglesias como Pochi, de Gossipeame, sumaron otra información que involucra al actor con mujeres de su entorno más cercano. Según ellas, Castro también habría tenido encuentros con vecinas del edificio donde vive.

"Yo tengo dos vecinas", contó Pochi. "Yo tengo una, tengo el nombre y apellido, el teléfono y la foto", comentó Iglesias, dejando abierta la puerta a nuevas revelaciones.

Cómo reaccionó Griselda Siciliani al oír el polémico audio de Luciano Castro haciéndose el español

A tan sólo dos días de que explotara públicamente el escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven de 28 años durante su paso por España en noviembre, la actriz decidió hablar en La mañana con Moria (El Trece) y contar cómo reaccionó al escuchar los audios de su pareja imitando acento español.

“Preferiría no haberlo escuchado, me pareció hasta gracioso porque ahora no paro de decirle a Luciano: ‘Buen día guapa’. Ese audio tiene un nivel de meme... ¡No puedo parar de decir ‘Buen día, guapa’! Estoy obsesionada“, confió la actriz a pura risa y restándole importancia a tema.

En ese momento, Moria Casán quiso indagar sobre la filtración de los mensajes. “¿Pensás que la exposición de los audios y chats que es un trabajo de la prensa o que es algo mala leche?", consultó concisa a lo que Griselda respondió distendida.

“No, no sé cómo funciona la prensa. Pero pienso que si yo fuese una periodista de espectáculos y me llega ese audio con ese nivel de meme se me queman las manos, es muy genial el audio”, señaló bajándole el tono a la situación que puertas adentro sólo ella y Castro saben cómo repercutió en su actual vínculo.

En otro tramo de la entrevista con La One, Siciliani relató cómo fue el diálogo con Castro después de que se conociera la infidelidad. “Le pregunté: ‘¿Y esto? ¿Es cierto?’. Y me responde: ‘Si, es cierto’", confió al tiempo que agregó: "Le dije: ‘Uy no, ¡boludo! Esto va a ser un quilombo’".

Por último, la protagonista de Envidiosa (Netflix) reveló que se enteró del engaño de su pareja a través de una publicación que le apareció en redes sociales con el título: “Se filtró un audio de Luciano Castro”.