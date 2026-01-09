Las sensuales fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

Morena Echarri 5

Actualmente lidera Hetaira Studio, un emprendimiento de moda que la tiene como protagonista absoluta. Desde temprana edad se interesó por el diseño y la intervención de ropa, pasión que fue creciendo hasta transformarse en su profesión. El nombre de la marca se inspira en las hetairas de la Antigua Grecia, mujeres independientes y cultas, un símbolo que refleja los valores que busca transmitir.

Morena diseña, confecciona y posa para cada prenda, y utiliza sus redes para mostrar el detrás de escena del proyecto, además de compartir pensamientos personales y posturas sociales. En relación a su trabajo, ha asegurado que “cada prenda está pensada para enaltecer a quien la lleva”, una frase que resume su mirada auténtica e inclusiva sobre la moda.

Cómo reaccionó Morena Echarri tras la dura crítica de Martín Cirio a su debut como modelo

Con apenas 22 años, Morena Echarri comenzó a trazar su propio camino dentro del mundo de la moda y, en octubre de 2025, dio un paso clave al protagonizar su primera campaña publicitaria de gran alcance. El impacto fue inmediato: las imágenes de la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri se multiplicaron en redes sociales y no tardaron en convertirse en tema de conversación, incluso para figuras del streaming como Martín Cirio, que fiel a su estilo filoso no dejó pasar la oportunidad de opinar.

Desde su programa, La Faraona se refirió a la joven con una mezcla de sorpresa y elogio. “Se lanzó como modelo. Es hermosa, la mina, hermosa”, comentó de entrada, antes de profundizar en el parecido familiar que le llamó la atención. “Tiene como la boca de Pablo. Ay, perdón, pero nunca la había visto. Tiene una cosa muy de los dos, Pablo y Nancy”, agregó, dejando en claro que el debut de Morena no pasó desapercibido.

Lejos de incomodarse por la exposición, Morena demostró que maneja con naturalidad el ida y vuelta virtual. Muy activa en redes sociales —como buena representante de una generación nativa digital—, la joven recogió el comentario y decidió reaccionar con humor. A través de sus Instagram Stories compartió un video donde se veía a Cirio hablando de ella y acompañó las imágenes con un mensaje descontracturado que despertó sonrisas entre sus seguidores.

“Fui el fondo de olla de la Faranews, chicas”, escribió divertida, dejando en claro que se tomó la situación con liviandad. Pero eso no fue todo: también aprovechó para dedicarle un guiño cariñoso a su mamá. “Te amo, mamá. @martincirio”, sumó, mezclando afecto, ironía y complicidad en una sola frase.

Más allá del revuelo en redes, lo cierto es que el debut profesional de Morena Echarri fue sólido y cuidado. La campaña incluyó cuatro looks destacados pertenecientes a la colección Euphoria, de Cynthia Martos, donde la joven lució distintas facetas de su estilo. Desde un conjunto sastrero negro compuesto por saco, chaleco y pantalón, acompañado por joyería dorada, hasta un mono negro de manga corta con pedrería y aberturas que dejaban ver sus tatuajes.

El recorrido visual se completó con un vestido nude sin mangas, íntegramente cubierto de piedras y brillos, y un imponente vestido de gala negro que cerró la propuesta con elegancia. Así, Morena Echarri dio su primer gran paso en la industria, combinando presencia, actitud y una impronta propia que ya empieza a llamar la atención.