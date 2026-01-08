A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN DDM

Se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad tras la denuncia de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh

Romina Gaetani quedó registrada por las cámaras de seguridad de un country cuando pidió ayuda tras denunciar haber sido golpeada por su expareja, Luis Cavanagh.

8 ene 2026, 16:55
gaetani cavanagh
gaetani cavanagh

En DDM (América TV) mostraron este jueves las imágenes de las cámaras de seguridad del country Tortugas Club, donde se ve el momento en que Romina Gaetani se acerca a los guardias de seguridad para pedir asistencia. Según su denuncia, acababa de ser golpeada por su expareja, Luis Cavanagh.

El periodista Martín Candalaft fue quien relató lo que muestran los registros oficiales: "Lo primero que podemos ver en las imágenes es que dice: 'Fotograma del arribo de la víctima a la guardia'. Está firmado y documentado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires".

Leé también

La terrible acusación de Luis Cavanagh sobre Romina Gaetani tras ser denunciado: "Me quiso pegar con..."

La terrible acusación de Luis Cavanagh sobre Romina Gaetani tras ser denunciado: Me quiso pegar con...

Y remarcó: "Ella no se acerca caminando ni corriendo sino con su vehículo. Acto seguido, Guido Záffora sumó detalles sobre la secuencia y cómo coincide con el relato de la actriz: "Tiene que ver con lo que Romina contó durante tres horas, el arribo en su auto. Había versiones diferentes que contó el agresor, y acá se confirma lo que contó Romina".

En una segunda foto, Candalaft describió lo que se observa: "Se ve una femenina dentro del vehículo, en crisis de llanto y estado de nerviosismo dialogando con el personal de seguridad". Allí aparece el auto de Gaetani estacionado, con dos guardias hablando desde las ventanillas, mientras ella permanece sola en el interior.

Otra cámara registró el momento en que los agentes llaman a la ambulancia y a la policía. "Romina sí dice que venía golpeada en ese momento", comentó el periodista, reforzando la gravedad de la situación.

Además, Candalaft aclaró cómo se activó el protocolo de emergencia: "Son dos llamados al 911: el de la amiga y el de los guardias de seguridad".

Embed

Qué fuerte confesión hizo Romina Gaetani tras denunciar a su ex por violencia de género

En La mañana con Moria (El Trece), Romina Gaetani volvió a aparecer en escena con un testimonio fuerte tras denunciar a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. La voz de la actriz se escuchó a través de su amiga y colega María Fernanda Callejón, quien decidió leer un mensaje que Romina le envió y dar cuenta del duro momento que atraviesa.

Antes de compartir las palabras de Gaetani, Callejón explicó que su amiga se sometió a una pericia psiquiátrica “muy profunda y extensa”. Luego agregó: “Ella no me pudo hablar, me habló muy poquito hoy en la mañana. Me escribe. No hay nadie mejor que yo que la entienda”, haciendo referencia a su propia experiencia con Ricardo Diotto, el padre de su hija.

El mensaje de Romina fue directo y conmovedor: “Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”.

La actriz también relató cómo la violencia fue creciendo con el tiempo y de qué manera la afectó: “Antes era verbal, hechos de violencia que va calando porque es por goteo, hasta que me redujo y me volvió chiquita”.

En otro tramo de su confesión, Gaetani expuso la contradicción emocional que la atraviesa: “Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo, y no lo podemos ver. Porque aún lo amo y sufro por eso. Fue desintegrando mi autoestima, no era la primera vez que revisaba mi celular”.

Finalmente, describió el nivel de manipulación y control al que fue sometida: “Me controlaba, manipulaba, y me sometía a hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Romina Gaetani

Lo más visto