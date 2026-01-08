Se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad tras la denuncia de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh

Otra cámara registró el momento en que los agentes llaman a la ambulancia y a la policía. "Romina sí dice que venía golpeada en ese momento", comentó el periodista, reforzando la gravedad de la situación.

Además, Candalaft aclaró cómo se activó el protocolo de emergencia: "Son dos llamados al 911: el de la amiga y el de los guardias de seguridad".

Qué fuerte confesión hizo Romina Gaetani tras denunciar a su ex por violencia de género

En La mañana con Moria (El Trece), Romina Gaetani volvió a aparecer en escena con un testimonio fuerte tras denunciar a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. La voz de la actriz se escuchó a través de su amiga y colega María Fernanda Callejón, quien decidió leer un mensaje que Romina le envió y dar cuenta del duro momento que atraviesa.

Antes de compartir las palabras de Gaetani, Callejón explicó que su amiga se sometió a una pericia psiquiátrica “muy profunda y extensa”. Luego agregó: “Ella no me pudo hablar, me habló muy poquito hoy en la mañana. Me escribe. No hay nadie mejor que yo que la entienda”, haciendo referencia a su propia experiencia con Ricardo Diotto, el padre de su hija.

El mensaje de Romina fue directo y conmovedor: “Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”.

La actriz también relató cómo la violencia fue creciendo con el tiempo y de qué manera la afectó: “Antes era verbal, hechos de violencia que va calando porque es por goteo, hasta que me redujo y me volvió chiquita”.

En otro tramo de su confesión, Gaetani expuso la contradicción emocional que la atraviesa: “Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo, y no lo podemos ver. Porque aún lo amo y sufro por eso. Fue desintegrando mi autoestima, no era la primera vez que revisaba mi celular”.

Finalmente, describió el nivel de manipulación y control al que fue sometida: “Me controlaba, manipulaba, y me sometía a hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”.