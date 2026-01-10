La reacción de Evangelina Anderson ante la noticia de la separación de Ian Lucas: "Jamás..."

La respuesta de Evangelina Anderson a la separación de Ian Lucas

No obstante, horas después de haber hecho público su descontento y de haber enfatizado que nunca mantuvo una relación con el joven, decidió borrar esos comentarios. El gesto no pasó inadvertido y abrió interrogantes: ¿buscó bajar el tono de la polémica, evitar nuevas interpretaciones o simplemente dejar atrás un tema que había tomado una dimensión inesperada?

El video de Evangelina Anderson e Ian Lucas a los besos

Fue a fines de noviembre de 2025 cuando, en medio de los fuertes rumores que hablaban de un romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, comenzó a circular un video que los mostraba muy cercanos en un boliche.

El material fue difundido desde la cuenta de X de El Impacto. En las imágenes se los ve compartiendo una charla relajada y cómplice, con gestos de cercanía que culminan en un beso que deja poco lugar a dudas.

Según pudo saber PrimiciasYa a través de personas del entorno de ambos, el vínculo habría comenzado hace algunas semanas y la buena química entre ellos fue creciendo con el paso de los días, primero en privado y luego a la vista de todos.

Además, fuentes cercanas le confiaron a este portal que “tuvieron tres encuentros íntimos” y que “él está enganchado y ella por ahora prefiere no tener nada serio”, un dato que suma un nuevo capítulo a una historia que no deja de generar repercusiones.