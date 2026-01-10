La reacción de Evangelina Anderson ante la noticia de la separación de Ian Lucas: "Jamás..."
Tras la separación de Ian Lucas, Evangelina Anderson reaccionó a un posteo de PrimiciasYa sobre la situación sentimental que la vinculaba con el influencer, luego de las múltiples noticias que catalogaron su relación como un romance. Enterate de todos los detalles en la nota.
10 ene 2026, 20:40
Evangelina Anderson rompió el silencio con PrimiciasYa luego de que Guido Zaffora señalara en primera instancia que “se había separado de Ian Lucas”, y aclaró cuál habría sido el vínculo que la unía al influencer.
Relación, romance o shippeo —el nombre es lo de menos—, lo cierto es que el presente sentimental de ambos fue tomando cada vez más fuerza y terminó siendo reflejado por todos los medios. El acercamiento se fue dando con el correr de los días, a la vista del público durante MasterChef Celebrity, pero también en el plano privado, tal como quedó evidenciado en los videos que circularon desde un boliche o propio en la terraza de la casa del joven.
"¿De qué nos separamos se supone?", preguntó, irónica, ante el posteo que fue subido a la página de Instagram de PrimiciasYa. Además, redobló la apuesta al dar a entender que nunca hubo nada más allá del deseo del público de verlos juntos, alimentado por la buena química que mostraron en el reality: "Ahh. Nos separamos de un shippeo…"
Asimismo, continuó algo molesta por todo lo que circuló en los medios de comunicación: "¿En donde contamos que tenías algún tipo de relación como para separarnos? Jaja que locura todo… y jamás Ian vino a mi casa. Vivo con mis 3 hijos".
No obstante, horas después de haber hecho público su descontento y de haber enfatizado que nunca mantuvo una relación con el joven, decidió borrar esos comentarios. El gesto no pasó inadvertido y abrió interrogantes: ¿buscó bajar el tono de la polémica, evitar nuevas interpretaciones o simplemente dejar atrás un tema que había tomado una dimensión inesperada?
El video de Evangelina Anderson e Ian Lucas a los besos
Fue a fines de noviembre de 2025 cuando, en medio de los fuertes rumores que hablaban de un romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, comenzó a circular un video que los mostraba muy cercanos en un boliche.
El material fue difundido desde la cuenta de X de El Impacto. En las imágenes se los ve compartiendo una charla relajada y cómplice, con gestos de cercanía que culminan en un beso que deja poco lugar a dudas.
Según pudo saber PrimiciasYa a través de personas del entorno de ambos, el vínculo habría comenzado hace algunas semanas y la buena química entre ellos fue creciendo con el paso de los días, primero en privado y luego a la vista de todos.
Además, fuentes cercanas le confiaron a este portal que “tuvieron tres encuentros íntimos” y que “él está enganchado y ella por ahora prefiere no tener nada serio”, un dato que suma un nuevo capítulo a una historia que no deja de generar repercusiones.