La charla privada de Evangelina Anderson con su hijo mayor donde Demichelis le ocultó que casi se ahogan en el mar

En A la tarte contaron cómo se enteró Evangelina Anderson de que sus hijos casi se ahogan en el mar en una playa de Punta del Este.

9 ene 2026, 11:06
evangelina anderson y bastian
evangelina anderson y bastian

Después de conocerse el dramático rescate de la familia de Martín Demichelis en una playa de Punta del Este, el panelista de A la tarde (América TV), Santiago Sposato contó cómo se enteró Evangelina Anderson de que sus hijos casi se ahogan en el mar.

"Me cuentan que Evangelina se enteró en el avión volviendo a Buenos Aires por uno de sus hijos. Ella habrá vuelto de Punta del Este, no sé si el 2 o el 3 de enero, porque el 5 grababa MasterChef Celebrity", informó el periodista.

"Esto pasó el 31 de diciembre, ella se entera el 4 a la tarde en el avión porque algo le comentó su hijo mayor, Bastian. Evangelina, indignada", remarcó.

El relato sorprendió a todos en el estudio, ya que la modelo y conductora no había estado presente en el momento del rescate. Según se explicó, Evangelina había viajado antes a Buenos Aires por compromisos laborales y recién en pleno vuelo de regreso se enteró de lo sucedido, lo que generó su enojo y preocupación.

La situación reavivó el debate sobre la seguridad en las playas de Punta del Este, especialmente en sectores como Laguna Escondida, donde está prohibido bañarse y no hay guardavidas permanentes. El episodio puso en evidencia la necesidad de reforzar los controles y la prevención en zonas turísticas muy concurridas durante el verano.

Cómo fue el dramático rescate de la familia de Martín Demichelis en Punta del Este

El cierre del año anterior dejó un susto enorme para la familia de Martín Demichelis, que atravesó una situación límite en la playa Laguna Escondida, ubicada en José Ignacio, Punta del Este. El hecho fue contado con lujo de detalles en el programa A la tarde (América TV), donde se difundieron las imágenes que registraron todo lo ocurrido.

"Así empieza A la tarde con imágenes preciosas de la playa en Uruguay, en donde podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, por supuesto, que habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua", relató Karina Mazzocco al abrir el programa, mientras mostraban el video del rescate.

La presentadora relató cómo se produjo la ayuda de los guardavidas: "En esa playa está prohibido bañarse, no había ningún salvavidas, pero, afortunadamente, los guardavidas, que, siendo 31 de diciembre a la tarde -se ve que ya estaban en su horario de franco- se fueron a surfear. Estaban en la playa al lado, a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis".

Mazzocco también subrayó las condiciones del entorno: "Ellos entraron, vieron un mar calmo, apacible, hacía un calor de morirse, quisieron darse un baño y resulta que luego no podían salir".

El periodista Oliver Quiroz sumó más información sobre el escenario: "Esto fue en la playa Laguna Escondida en José Ignacio". Mientras se emitían las imágenes, el cronista puntualizó: "Vemos a su sobrina Camila, vemos a Bastian, lo vemos a Martín y obviamente que después aparece Abrojito, que es la nena más chiquita. Ella se asusta viendo a su hermano que sale de una manera cansada, agotado, asustado".

Luis Bremer, en tanto, resumió la magnitud del hecho con una frase contundente: "Podrían haber muerto, es la tragedia que no fue".

Finalmente, Quiroz añadió un dato que reaviva la discusión sobre la seguridad en ese sector: "Lo que me dicen es que una playa que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando".

