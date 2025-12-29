La tremenda predicción de una médium sobre el futuro de Wanda Nara y Martín Migueles

Mientras Wanda Nara continúa enfocada en su vida personal y profesional, las declaraciones de Aristida Genez Alcaraz, los rumores que rodean al empresario y su situación judicial vuelven a instalar dudas sobre el futuro del vínculo sentimental, que atraviesa uno de sus momentos más inciertos.

Embed

Qué mensaje le envió Martín Migueles a una ex invitándola a verse en su casa

Yanina Latorre confirmó en SQP (América TV) que Martín Migueles le escribió a una ex novia en medio de su relación con Wanda Nara. La persona en cuestión sería Claudia Ciardone, con quien el empresario salió durante tres meses y habían cortado la comunicación.

"Él apareció de nuevo y le dijo que no le gustó quedar mal con ella. Le mandó un mensaje por otra persona para que lo desbloquee, ella lo desbloqueó y empezó un chat", relató la conductora y leyó parte de la conversación que habría retomado el contacto entre ambos.

"¿Cómo viene tu semana? ¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", fue el mensaje que le habría mandado Migueles. Y la respuesta de ella fue contundente: "¿Estás loco Martín? Vos estás re expuesto. Primero, te doy un consejo, Wanda está hoy como en una vidriera, aunque me digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido que te arriesgues", le respondió la modelo.



Migueles insistió y le dio hasta la dirección de su casa, a lo que la modelo se mantuvo firme en su postura de no encontrarse: "La verdad que me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien". "Por favor, tomemos un café", le volvió a reiterar él.

Y se conoció un audio de Migueles donde le decía a Ciardone que aún no veía su foto de WhatsApp ya que no lo tenía agendado en sus contactos.



