La tremenda predicción de una médium sobre el futuro de Wanda Nara y Martín Migueles

Una frase lapidaria, un análisis en vivo y un pronóstico que dejó helado al estudio. En Infama, la reconocida médium, Aristida La Mística, habló del futuro sentimental de Wanda Nara y lanzó una predicción que encendió las alarmas sobre su relación con Martín Migueles. ¿Qué dijo?

29 dic 2025, 16:00
La relación entre Wanda Nara y el empresario Martín Migueles volvió a ser tema de conversación en el mundo del espectáculo luego de una predicción realizada en Infama, el programa que conduce Marcela Tauro. Durante la emisión, la médium Aristida Genez Alcaraz analizó el vínculo de la pareja y lanzó un comentario que rápidamente despertó repercusiones.

La vidente estuvo como invitada en el ciclo de América TV, donde habló sin vueltas sobre el presente y el futuro sentimental de la empresaria. Tras concentrarse en la energía de la pareja, Aristida sorprendió a todos con una frase contundente que generó revuelo en el estudio y luego se viralizó en redes sociales: “No dura”, sentenció, en referencia directa al romance entre Wanda y Migueles.

Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, cada vez más complicado: allanamientos y una investigación que avanza

Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, cada vez más complicado: allanamientos y una investigación que avanza

Según explicó la médium, la relación estaría atravesada por tensiones, diferencias profundas y un desgaste que, desde su mirada espiritual, sería difícil de revertir. Aunque evitó dar fechas concretas, dejó en claro que no percibe un futuro sólido para la pareja y que el vínculo podría romperse de manera abrupta.

En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre posibles infidelidades por parte del empresario, versiones que no fueron confirmadas oficialmente pero que habrían sumado malestar y desconfianza en la relación. A esto se suma que Migueles está siendo investigado por la Justicia Federal, una situación delicada que también podría haber impactado en la intimidad de la pareja y en la continuidad del vínculo.

Mientras Wanda Nara continúa enfocada en su vida personal y profesional, las declaraciones de Aristida Genez Alcaraz, los rumores que rodean al empresario y su situación judicial vuelven a instalar dudas sobre el futuro del vínculo sentimental, que atraviesa uno de sus momentos más inciertos.

Qué mensaje le envió Martín Migueles a una ex invitándola a verse en su casa

Yanina Latorre confirmó en SQP (América TV) que Martín Migueles le escribió a una ex novia en medio de su relación con Wanda Nara. La persona en cuestión sería Claudia Ciardone, con quien el empresario salió durante tres meses y habían cortado la comunicación.

"Él apareció de nuevo y le dijo que no le gustó quedar mal con ella. Le mandó un mensaje por otra persona para que lo desbloquee, ella lo desbloqueó y empezó un chat", relató la conductora y leyó parte de la conversación que habría retomado el contacto entre ambos.

"¿Cómo viene tu semana? ¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", fue el mensaje que le habría mandado Migueles. Y la respuesta de ella fue contundente: "¿Estás loco Martín? Vos estás re expuesto. Primero, te doy un consejo, Wanda está hoy como en una vidriera, aunque me digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido que te arriesgues", le respondió la modelo.

Migueles insistió y le dio hasta la dirección de su casa, a lo que la modelo se mantuvo firme en su postura de no encontrarse: "La verdad que me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien". "Por favor, tomemos un café", le volvió a reiterar él.

Y se conoció un audio de Migueles donde le decía a Ciardone que aún no veía su foto de WhatsApp ya que no lo tenía agendado en sus contactos.

