La felicidad de la China Suárez por el gran logro obtenido de su hija Rufina: "Acompañarte en cada paso"

En unas de las imágenes se la ve a Rufi feliz mordiendo las dos condecoraciones que recibió por su gran participación en el certamen de natación, lo que motivó la profunda emoción de su madre a través de sus historias de Instagram.

Cabe recordar que la niña participó también hace unos días del casamiento de su papá Nicolás Cabré con Rocío Pardo, quienes dieron el sí en Córdoba.

La promesa de amor más fuerte de Mauro Icardi a la China Suárez

Mauro Icardi arrancó el 2026 apostando fuerte al amor que vive con la China Suárez y habría dado un paso clave de cara a los próximos meses.

En el ciclo DDM (América TV) soltaron una bomba que dejó a todos con la boca abierta: el futbolista le habría prometido casamiento a la actriz durante la cena de Año Nuevo.

“Vimos a un Mauro Icardi con la China cenando en un restaurante. ¿Hubo reproches en esa cena? No, pero tengo información de que más que reproche, hubo una promesa”, lanzaron al aire generando gran intriga.

“Después de las 12 de la noche, cuando ya estaban brindando en este restaurante muy paquete de Estambul, el señor Mauro Icardi mirándole a los ojos a la China le dijo: ‘te prometo que este año… ¡hay casamiento!’”, agregaron en el programa que conduce Mariana Fabbiani.

Y en ese sentido se remarcó como indicio a ese gran plan de amor: “Hace un par de días le dio una joya muy importante, un reloj y un anillo. Para mí es como un antes, una especie de compromiso”, añadieron.

“Mauro, obviamente, está esperando su divorcio, que en los próximos días ya estaría. Cree que ya sale la sentencia”, aseguraron en cuanto a la situación civil del deportista tras la separación de Wanda Nara.