No la dejó pasar

El picante like de Sabrina Rojas a un posteo contra Griselda Siciliani tras la infidelidad de Luciano Castro

Sabrina Rojas reaccionó a un reel en Instagram que alude de manera irónica al accionar de Griselda Siciliani frente a la situación de infidelidad que le tocó atravesar por parte de Luciano Castro con una mujer danesa.

10 ene 2026, 18:53
Luego de que saliera a la luz la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, a partir de la difusión de unos audios con una mujer danesa de 28 años, el mundo del espectáculo reaccionó de inmediato y no tardó en opinar sobre la delicada situación.

En medio del revuelo, la actriz salió a respaldar a su pareja con un mensaje que sorprendió a muchos: lejos de mostrarse indignada, se mostró comprensiva con él, aseguró que lo conoce profundamente y optó por bajarle el tono al escándalo. Desde entonces, comenzaron a circular versiones que apuntan a un vínculo con reglas propias, más libre o no tradicional, acorde a dinámicas de pareja más modernas. Él, por su parte, lo negó rotundamente.

Mientras tanto, Sabrina Rojas parecía frotarse las manos. Abordó el tema en SQP (América TV) desde su rol de conductora, con el profesionalismo que la caracteriza y dejando de lado cualquier mirada personal sobre el padre de sus hijos y su actual pareja. Sin embargo, las redes sociales son las redes y allí sí decidió dejar librado al azar un sugestivo “like” en una publicación donde una influencer actúa tal como lo hizo Griselda en medio de esta polémica situación.

Lo que pasó es que fue una pavada, viste cómo es él. Siempre fue así. Lo conozco desde la secundaria: le mandaba cartitas a las chicas y yo me enojaba, pero después lo entendí. Es algo de él, no es mío. ¿Por qué me voy a hacer problema si lo hizo él y no yo?”, actúa la chica.

Haciendo un paralelismo con la actitud de la actriz, sigue: “Lo conocés. Es su esencia, ¿qué voy a hacer? No lo voy a cambiar. Lo elijo así. Pareja abierta, no. Una vez se lo propuse para que él se sienta más cómodo, pero me dijo algo así como: ‘yo sí y vos no’. Algo unilateral. Esos términos que son nuevos, que se usan ahora. ¿Cómo me voy a ofender?".

En la ficción, también hubo tiempo para referirse al audio en gallego: "Es un mensajito. Lo estoy escuchando todo el tiempo, con esa tonada. Me acuerdo que en su momento él me mandaba esos mensajitos hace unos años y así me conquistó". Y concluyó: "Son cosas de hombres. Son así".

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la infidelidad de Luciano Castro

A apenas dos días de que estallara el escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani —con una joven de 28 años durante su estadía en España en noviembre pasado—, la actriz decidió romper el silencio. Lo hizo en La mañana con Moria (El Trece), donde contó cómo atravesó el momento tras escuchar los audios de su pareja, incluso aquellos en los que él intenta hablar con acento español.

Lejos del dramatismo, Siciliani sorprendió con su reacción y se permitió tomar la situación con humor. “Preferiría no haberlo escuchado, me pareció hasta gracioso porque ahora no paro de decirle a Luciano: ‘Buen día guapa’. Ese audio tiene un nivel de meme... ¡No puedo parar de decir ‘Buen día, guapa’! Estoy obsesionada“.

Durante la charla, Moria Casán quiso saber qué pensaba sobre el origen de la filtración de los audios y mensajes. “¿Pensás que la exposición de los audios y chats que es un trabajo de la prensa o que es algo mala leche?”, le preguntó sin rodeos. Griselda, distendida, respondió: “No, no sé cómo funciona la prensa. Pero pienso que si yo fuese una periodista de espectáculos y me llega ese audio con ese nivel de meme se me queman las manos, es muy genial el audio”.

Además, la actriz relató cómo fue la conversación privada con Castro una vez que el tema salió a la luz. “Le pregunté: ‘¿Y esto? ¿Es cierto?’. Y me responde: ‘Si, es cierto’”, contó, y sumó con ironía: “Le dije: ‘Uy no, ¡boludo! Esto va a ser un quilombo’”.

Por último, la protagonista de Envidiosa (Netflix) reveló que se enteró de la infidelidad de su novio de la manera más impersonal posible: a través de una noticia que le apareció en redes sociales con el título “Se filtró un audio de Luciano Castro”. Un detalle que terminó de completar un episodio que, al menos en público, decidió atravesar sin dramatizar.

