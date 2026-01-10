El picante like de Sabrina Rojas a un posteo contra Griselda Siciliani tras la infidelidad de Luciano Castro

Haciendo un paralelismo con la actitud de la actriz, sigue: “Lo conocés. Es su esencia, ¿qué voy a hacer? No lo voy a cambiar. Lo elijo así. Pareja abierta, no. Una vez se lo propuse para que él se sienta más cómodo, pero me dijo algo así como: ‘yo sí y vos no’. Algo unilateral. Esos términos que son nuevos, que se usan ahora. ¿Cómo me voy a ofender?".

En la ficción, también hubo tiempo para referirse al audio en gallego: "Es un mensajito. Lo estoy escuchando todo el tiempo, con esa tonada. Me acuerdo que en su momento él me mandaba esos mensajitos hace unos años y así me conquistó". Y concluyó: "Son cosas de hombres. Son así".

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la infidelidad de Luciano Castro

A apenas dos días de que estallara el escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani —con una joven de 28 años durante su estadía en España en noviembre pasado—, la actriz decidió romper el silencio. Lo hizo en La mañana con Moria (El Trece), donde contó cómo atravesó el momento tras escuchar los audios de su pareja, incluso aquellos en los que él intenta hablar con acento español.

Lejos del dramatismo, Siciliani sorprendió con su reacción y se permitió tomar la situación con humor. “Preferiría no haberlo escuchado, me pareció hasta gracioso porque ahora no paro de decirle a Luciano: ‘Buen día guapa’. Ese audio tiene un nivel de meme... ¡No puedo parar de decir ‘Buen día, guapa’! Estoy obsesionada“.

Durante la charla, Moria Casán quiso saber qué pensaba sobre el origen de la filtración de los audios y mensajes. “¿Pensás que la exposición de los audios y chats que es un trabajo de la prensa o que es algo mala leche?”, le preguntó sin rodeos. Griselda, distendida, respondió: “No, no sé cómo funciona la prensa. Pero pienso que si yo fuese una periodista de espectáculos y me llega ese audio con ese nivel de meme se me queman las manos, es muy genial el audio”.

Además, la actriz relató cómo fue la conversación privada con Castro una vez que el tema salió a la luz. “Le pregunté: ‘¿Y esto? ¿Es cierto?’. Y me responde: ‘Si, es cierto’”, contó, y sumó con ironía: “Le dije: ‘Uy no, ¡boludo! Esto va a ser un quilombo’”.

Por último, la protagonista de Envidiosa (Netflix) reveló que se enteró de la infidelidad de su novio de la manera más impersonal posible: a través de una noticia que le apareció en redes sociales con el título “Se filtró un audio de Luciano Castro”. Un detalle que terminó de completar un episodio que, al menos en público, decidió atravesar sin dramatizar.