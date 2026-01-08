Nazarena Vélez dio su opinión sobre el romance de su hijo El Chyno Agostini con La Tana de Gran Hermano

En redes sociales, la noticia generó una catarata de reacciones, desde mensajes de apoyo hasta cuestionamientos por la diferencia de edad: él tiene 25 años y ella 34. Algunos usuarios incluso deslizaron que podría tratarse de una estrategia para ganar visibilidad, mientras otros mencionaron con humor cómo podría tomarlo Nazarena quien dejó en clara su postura.

Sin embargo, lejos de cualquier polémica, la palabra de la actriz fue contundente y bajó el tono a las especulaciones. Con un mensaje simple pero poderoso, dejó en claro que, para ella, lo más importante es ver a su hijo feliz y acompañado en esta nueva etapa de su vida.

Embed

Nazarena Vélez reveló cuántas veces se casó y de cuál se arrepiente

En mayo del año pasado, Nazarena Vélez visitó la mesa de Mirtha Legrand y contó por primera vez cuántas veces se casó, así como también la boda secreta en el exterior de la cual se arrepintió.

La actriz reveló que se casó cuatro veces, tres con los padres de sus hijos, y marcó de cuál se arrepintió. “Fue en Las Vegas, pero yo no estaba bien psicológicamente, esa no va", rememoró.

En 2015 Nazarena viajó con Gonzalo Gamarra a Estados Unidos y la relación se terminó tiempo después. En ese momento, la actriz venía de pasar por un durísimo golpe por la trágica muerte de Fabián Rodríguez ocurrido en marzo de 2014.

“¿Viste cuando hacés pavadas? Es amoroso el chico, divino, pero yo no estaba bien. Fue después de Fabián”, admitió Nazarena sobre el particular momento anímico que atravesaba por aquel entonces en La noche de Mirtha, El Trece.

Nazarena Vélez estuvo casada con Alejandro Pucheta, padre de Barbie Vélez; con el cantante Daniel Agostini, padre de su hijo Gonzalo; y Fabián Rodríguez, con quien tuvo a su hijo menor, Thiago.

Actualmente la actriz está en pareja desde hace varios años con Santiago Caamaño a quien le dedicó elogiosas palabras: “Este es el definitivo, estoy muy enamorada del Bocha, es un gran padre sin ser padre, es maravilloso con Thiago, mi hijo. Ha ocupado un lugar de la figura paterna muy hermosa, que a mí me conmueve”, concluyó.