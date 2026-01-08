A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXCLUSIVO | PRIMICIAS YA

Nazarena Vélez dio su opinión sobre el romance de su hijo El Chyno Agostini con La Tana de Gran Hermano

Nazarena Vélez habló en exclusiva con PrimiciasYa a horas de que se confirmara el noviazgo y dejó una definición contundente sobre el presente sentimental de su hijo y la relación que los une. Qué dijo.

A24.com | Hernán Barbe
por Hernán Barbe | 8 ene 2026, 16:01
Nazarena Vélez rompió el silencio tras el romance de su hijo con La Tana de Gran Hermano
Nazarena Vélez rompió el silencio tras el romance de su hijo con La Tana de Gran Hermano
Nazarena Vélez rompió el silencio tras el romance de su hijo con La Tana de Gran Hermano

A menos de 24 horas de que se confirmara el romance entre el Chyno Agostini y La Tana Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano, PrimiciasYa habló, en exclusiva, con Nazarena Vélez, quien se refirió por primera vez al nuevo vínculo sentimental de su hijo, fruto de su relación con el cantante, Daniel Agostini.

Con la sinceridad que la caracteriza, la actriz y productora fue clara y directa al ser consultada sobre la noticia: “Que él esté bien y contento es lo único que me importa”, afirmó, dejando en evidencia que acompaña la decisión de su hijo y prioriza su felicidad por sobre cualquier especulación mediática.

Leé también

El Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez, blanqueó su romance con una polémica ex Gran Hermano: el video

El Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez, blanqueó su romance con una polémica ex Gran Hermano: el video

Además, Nazarena destacó el excelente vínculo que mantiene actualmente con el Chyno. Ante la consulta sobre cómo es hoy la relación entre ellos, respondió sin dudar: “Tengo una relación hermosa”, una definición que confirma el sólido lazo familiar que los une, más allá de la exposición pública que rodea a ambos.

Chyno Agostini y Nazarena Vélez .jpg

El romance se hizo público este miércoles 7 de enero, cuando el propio Chyno confirmó la relación a través de un video en redes sociales junto a La Tana Fenocchio. Durante un vivo con sus seguidores, ambos se mostraron cómplices y enamorados. Ante el comentario de un usuario que escribió “No les creo hasta que no se besen”, el joven respondió: “Nosotros ya nos besamos”, mientras que su pareja sumó entre risas: “Hay gente que no vio”. Acto seguido, sellaron el momento con un beso en cámara.

En redes sociales, la noticia generó una catarata de reacciones, desde mensajes de apoyo hasta cuestionamientos por la diferencia de edad: él tiene 25 años y ella 34. Algunos usuarios incluso deslizaron que podría tratarse de una estrategia para ganar visibilidad, mientras otros mencionaron con humor cómo podría tomarlo Nazarena quien dejó en clara su postura.

Sin embargo, lejos de cualquier polémica, la palabra de la actriz fue contundente y bajó el tono a las especulaciones. Con un mensaje simple pero poderoso, dejó en claro que, para ella, lo más importante es ver a su hijo feliz y acompañado en esta nueva etapa de su vida.

Embed

Nazarena Vélez reveló cuántas veces se casó y de cuál se arrepiente

En mayo del año pasado, Nazarena Vélez visitó la mesa de Mirtha Legrand y contó por primera vez cuántas veces se casó, así como también la boda secreta en el exterior de la cual se arrepintió.

La actriz reveló que se casó cuatro veces, tres con los padres de sus hijos, y marcó de cuál se arrepintió. “Fue en Las Vegas, pero yo no estaba bien psicológicamente, esa no va", rememoró.

En 2015 Nazarena viajó con Gonzalo Gamarra a Estados Unidos y la relación se terminó tiempo después. En ese momento, la actriz venía de pasar por un durísimo golpe por la trágica muerte de Fabián Rodríguez ocurrido en marzo de 2014.

“¿Viste cuando hacés pavadas? Es amoroso el chico, divino, pero yo no estaba bien. Fue después de Fabián”, admitió Nazarena sobre el particular momento anímico que atravesaba por aquel entonces en La noche de Mirtha, El Trece.

Nazarena Vélez estuvo casada con Alejandro Pucheta, padre de Barbie Vélez; con el cantante Daniel Agostini, padre de su hijo Gonzalo; y Fabián Rodríguez, con quien tuvo a su hijo menor, Thiago.

Actualmente la actriz está en pareja desde hace varios años con Santiago Caamaño a quien le dedicó elogiosas palabras: “Este es el definitivo, estoy muy enamorada del Bocha, es un gran padre sin ser padre, es maravilloso con Thiago, mi hijo. Ha ocupado un lugar de la figura paterna muy hermosa, que a mí me conmueve”, concluyó.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nazarena Vélez Chyno Agostini Katia La Tana Fenocchio

Lo más visto