El inesperado anuncio de Felipe Fort a los 21 años que causó revuelo: "Voy a..."

Schapiro le consultó entonces si esa elección estaba vinculada a su sexualidad. Felipe fue directo y contestó: "Ambas". La periodista aprovechó para mencionar que él y su hermana Marta fueron los primeros niños conocidos en Argentina nacidos por subrogación de vientre, y le preguntó cómo se enteró. El joven respondió con naturalidad: "Yo creo que lo sabía desde siempre. Fueron abiertamente honestos con cómo pasó".

Embed

¿Qué pasó entre Felipe Fort y la empresa familiar que terminó en una fuerte desilusión?

Con apenas 21 años, Felipe Fort ya se mueve como un verdadero empresario. Aunque no participa de manera constante en la gestión diaria de la histórica fábrica de chocolates que heredó junto a su hermana melliza Marta tras la muerte de su padre Ricardo Fort, desde hace tiempo venía anticipando una propuesta innovadora vinculada a uno de los clásicos bocados de Fel-Fort.

En este contexto, el joven, que también se ha probado en el mundo inmobiliario y en el modelaje, manifestó su gran decepción frente a la negativa de su familia respecto de su llamativo proyecto.

Durante su visita a El fin del mundo, el ciclo de streaming conducido por Lizy Tagliani en Olga, Felipe relató qué ocurrió finalmente con su idea de fabricar un Marroc de tamaño gigante. Con un gesto de tristeza y una sonrisa forzada, confesó con cierta resignación que "no picó".

La historia no terminó allí. El propio Fort explicó que se reunió con los socios de la compañía de chocolates y golosinas, quienes rechazaron de manera directa su iniciativa. "Me dijeron que no", señaló sin ocultar la frustración de ver descartado su sueño del bocadito en versión XXXL. En ese momento, Toto Kirzner, parte del programa, le suplicó: “¿No me lo podés armar solo para mí? Me lo armás solo para mí. Yo te lo pago, te lo juro. Quiero tener un Marroc gigante“. Ante ese pedido, Felipe respondió con una alternativa: “Podemos hacer una receta en vivo haciendo un Marroc más grande”.

Cabe destacar que no es la primera ocasión en la que el heredero recibe un rechazo por parte de la familia que dirige la fábrica. Tiempo atrás, su primo Thomas reveló que la idea de agrandar la golosina había sido frenada porque “alguien no quiso que saliera”.

Del mismo modo, en 2022 se habló de modificar el chocolate que incluye fragmentos de poesías, reemplazándolos por las célebres frases de Ricardo Fort. Sin embargo, esa iniciativa tampoco prosperó y hasta hoy permanece sin concretarse.