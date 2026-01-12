Bomba: revelan quién sería la tercera en discordia en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

Mientras que las primeras versiones por el lado de la expareja hablan de una ruptura cordial, ya comenzaron a sonar hipótesis de infidelidad o, al menos, de otro interés amoroso por parte de Macri.

Vinculan a Mauricio Macri con Juana Viale tras conocerse la separación de Juliana Awada

“No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”, señaló este domingo la vidente de los famosos, Aristida, en Infama (América TV).

Pero el panelista Franco Torchia fue un poco más y puso nombre y apellido. "Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora", comenzó diciendo.

Luego, el periodista aseguró que "la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale" y generó un gran revuelo en las redes.