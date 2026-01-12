Wanda Nara estalló contra Gustavo Méndez y lanzó una fuerte advertencia: "Me voy a encargar de..."

Lejos de quedarse en un solo frente, Wanda también cuestionó el vínculo de Méndez con Mauro Icardi y lo expuso con dureza: “Qué raro que el papá de las nenas, que es tu amigo, no te pida que dejes de exponer sus hijas”.

Mientras la discusión se hacía cada vez más viral, la conductora recibió el respaldo de seguidores que reclamaban medidas legales. Ante ese apoyo, Nara reafirmó su postura: “Por mis hijos no se imagina de lo que soy capaz. Nadie se va a meter con mi familia”.

Finalmente, cerró su descargo con una advertencia directa hacia el periodista y cualquier otro que intente mencionarla a ella o a sus hijos: "Quisiera ver cuánto y cómo sigue su carrera sin nombrarme a mí ni a los míos. Y sobre todo mis hijos. Con los niños no. A partir de ahora carta documento para todos los que se metan con mi familia y con mi persona".

wanda nara méndez 1

wanda nara mendez 2

wanda nara mendez 3

Qué famoso conductor le mandó un mensaje bomba a Wanda Nara tras separarse de Migueles

El arranque de 2026 no resultó como Wanda Nara esperaba en el plano sentimental. Aunque todo indicaba que había encontrado el tan buscado “amor verdadero” junto a Martín Migueles, la ilusión se quebró cuando se difundió en los medios que él habría intentado retomar el vínculo con Claudia Ciardone, exparticipante de Gran Hermano, con quien ya había tenido una relación en el pasado.

De esa manera, la historia volvió a repetirse: al igual que sucedió con Mauro Icardi y L-Gante, Wanda decidió poner punto final a su romance con Migueles. La noticia primero fue contada por Yanina Latorre y más tarde confirmada por Maxi López, su primer exmarido.

Ya nuevamente soltera, la empresaria y conductora apareció este sábado en sus redes sociales con una publicación que dejó a todos hablando. Allí expuso públicamente a un reconocido influencer que, sin perder tiempo, le envió un mensaje por WhatsApp a la figura de MasterChef Celebrity (Telefe).

En la captura que compartió en sus Instagram Stories se lee: "Hola, perdida", seguido de "¿Cómo estás, Wan?". Aunque Wanda tapó el nombre del contacto con varios emojis de moños rosas, los acomodó de tal manera que quedaba claro que se trataba de Grego Rosello.

Para sumar picante, escribió sobre la imagen con tono divertido: "Te separás...", dando a entender que pretendientes no le faltan. Rosello, al ver la publicación, reaccionó rápido y la reposteó en sus propias Stories aclarando: "Les juro que le escribí por trabajo", acompañado de un emoji de vergüenza.

Poco después mostró cómo siguió el intercambio con Wanda. "JAJAJAJJA HDP estuviste bien", le dijo, reconociendo la jugada de ella. Entre risas, Wanda le lanzó: "¿Estás en Mardel?", a lo que él contestó con picardía: "No no, ¿vos sí? Me subo al auto y voy ahora".

La interacción no terminó allí. Rosello, que actualmente maneja las redes de Telefe, redobló la apuesta y sumó otra indirecta bastante directa en su Instagram: "¿Alguien me lleva a Mardel?". El gesto dejó entrever su interés por Wanda, más aún considerando que meses atrás, cuando la entrevistó, ella misma había contado que él ya había intentado acercarse a través de las redes antes de conocerse en persona.

Chat Wanda Nara y Grego Rosello 1