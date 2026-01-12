Dieron a conocer otro tremendo motivo sobre la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: "Está muy metido..."

“Juliana Awada estaría conociendo a un empresario argentino que no reside en el país y se desempeña en el rubro financiero... Dentro de tres meses alguno de los dos lo va a blanquear”, remarcó el panelista, dejando abierta la posibilidad de que la historia tenga pronto una confirmación pública.

Quién sería la tercera en discordia en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

La ruptura entre Mauricio Macri y Juliana Awada, confirmada este domingo por la ex primera dama, se transformó en las últimas horas en un tema de alto impacto mediático.

En la emisión de anoche de Duro de Domar (C5N), el periodista Franco Torchia afirmó que Juana Viale podría haber sido la figura que generó tensión en el matrimonio.

Lo que hasta hace poco se comentaba como un rumor constante, cobró mayor relevancia tras el anuncio oficial de Awada. Ella optó por un comunicado breve y medido para dar a conocer el final de una relación que se extendió por más de 15 años.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida”, escribió en Instagram, sin dar detalles sobre las razones de la separación.

Aunque las primeras interpretaciones cercanas a la pareja apuntan a un desenlace amistoso, comenzaron a circular especulaciones sobre una posible infidelidad o, al menos, un nuevo interés sentimental atribuido a Macri.