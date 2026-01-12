Luciano Castro no aguantó más y lloró en una entrevista por la infidelidad a Griselda Siciliani

“Uno de los títulos más fuertes de la nota es que dijo que Griselda está enojadísima”, anticipó el cronista en vivo. Y luego contó el detrás de escena que no se vio al aire acerca de la angustia de Luciano Castro.

“Después sobre el final, un detalle que yo observé cara a cara que quizá con los lentes no se nota, empezó a lagrimear un poco, no sé si lo podía contar. Una vez que terminó la nota medio que se puso a llorar un poquito”, indicó sobre el estado emocional del actor.

Lo cierto es que esta acción del galán muestra cómo lo afectó a nivel emocional el tema y el complicado momento que pasa en con su pareja Griselda Siciliani tras la filtración de esos polémicos audios.

Qué dijo Luciano Castro tras los audios a una joven que se filtraron

En una sincera charla con Intrusos (América Tv), Luciano Castro reconoció su error al enviar esos audios a una joven durante su viaje a España y contó que eso afectó su vínculo con Griselda Siciliani.

"Me da mucha tristeza de encontrarme otra vez en el mismo lugar de tener que explicar cosas. Está claro que hay un montón de cosas mías que tiene que ver con patrones que mejorar. Cuando le tuve que contar a Griselda (Siciliani) todo.... Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato así destruyo en un segundo", precisó el actor.

Y fue muy crítico de su accionar: "Todas esas cosas absurdas que uno se cree chistoso y es un bolu.. Pero bueno, está bien darse cuenta cuando te marcan un error o te comes un bife en la vida, tengo seguramente un montón de patrones que debo seguir mejorando. Es algo muy personal. Lo viví con verguenza. Hablando como un pelo.. como el Zorro a ver si podes caerle en gracia a una pendeja, y sos patético. Aparte hay que superar la foto, lo mío es un nivel enorme, no me bastó con aquello. Ese patetismo yo lo sentí, lisa y llanamente. No me cabe ninguna más de lo que te estoy diciendo".

En cuanto a la charla con su pareja Griselda Siciliani ante la aparición de esos polémicos audios, Luciano Castro explicó: "Griselda juega otra liga y piensa otra liga, y conmigo habla desde ese lugar. Yo le conté y fue una charla nuestra. Yo la conozco mucho (a Griselda) y sé que está basada en otras cosas pero sé que es muy difícil de explicar y en seguida van a caer es es una pareja abierta, hay permitidos... No, no, esto destruye algo que es muy importante que es la confianza y el crédito. Esto no resbala, esto jode. Acá tampoco sirve tirar la pelota afuera y nada que no sea hacerse cargo de lo que hiciste, ya está", concluyó el actor.