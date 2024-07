El llanto de Maru tras convertirse en la segunda eliminada de Survivor Expedición Robinson

“Bueno, yo solo lloré todo el programa, todo lo que estuve. Les quiero decir que, de verdad, no me había tocado nunca un grupo así de bueno. Me tocó el mejor grupo que me pudo tocar. Tenía mucho miedo de las personas que me pueda cruzar acá, y me voy muy contenta. Les agradezco a cada uno que me ayudó en cada cosa. Les deseo lo mejor. Y bueno, que gane mejor y espero que sea del equipo rojo”, agregó con emoción.

Y cerró: “Me llevo del programa buenos compañeros, buena convivencia, apreciar más las cosas que tenemos en casa, que a lo mejor día a día no nos damos cuenta de eso y que realmente puedo lograr todo lo que quiera”.

Embed

Survivor Expedición Robinson: quién fue el primer eliminado del reality y por qué

Con apenas dos emisiones, este martes Survivor Expedición Robinson (Telefe) ya tuvo su primer eliminado del reality de supervivencia que se desarrolla en una isla del Caribe colombiano.

Con 9 votos, tras un acuerdo unánime por parte de las mujeres del equipo amarillo y algunos de los hombres también, Braian Zárate se convirtió en el primero de los 25 participantes en quedar fuera de juego de la singular competencia conducida por Marley.

Luego de que el equipo rojo ganase el primer tótem de inmunidad, envió al amarillo al Concejo Tribal.

Así, después de que el joven de 28 años desistiese de participar del desafío del día argumentando no sentirse bien del estómago, así como padecer anímicamente estar separado de su pareja y su bebé, finalmente el empleado gastronómico de Villa Fiorito quedó eliminado.

Braian había decidido participar de Survivor, persiguiendo su sueño de darle una mejor calidad de vida a si hijito Oliver.

“Éxitos para todos, fue un gusto conocerlos. La verdad, es bastante duro esto, lamentablemente para mí, porque yo dejé a mi bebé. Y bueno, sinceramente, todas las noches lo extraño”, expresó emocionado Braian frente a sus compañeros del equipo sur y el conductor de Survivor Expedición Robinson antes de despedirse del reality.

Al tiempo que agregó: “No pensaba que iba a ser tan difícil, nunca lo dejé solo, para nada. Fue muy fuerte. Capaz que algunos no tienen hijos chicos, o capaz que algunos no tienen hijos directamente, y no tienen el mismo sentimiento que yo. Pero bueno, algún día capaz que los tendrán”.

Y por último, Zárate analizó por qué cree que sus compañeros decidieron expulsarlo del juego.

“Creo que el acuerdo lo hicieron porque, tal vez, en la noche me vieron que yo me acordaba de mi bebé y estaba triste. En el día de los desafíos yo estaba mal. Llegaba la noche y no tenía mi bebé, y pensaba, pensaba. Yo nunca me separé de mi bebé. Jamás”, concluyó.