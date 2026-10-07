El motivo por el cual Morena Rial abandonó por dos horas la prisión domiciliaria.

La salida de Morena fue puntual: dos horas fuera de su casa para compartir el cumpleaños de Amadeo con su familia. Por lo que contó Iglesias, el nene tuvo dos celebraciones, una en la plaza junto a su mamá y sus hermanos, y otra en el jardín con su torta de River.

¿Jorge Rial y Morena, en una crisis irremontable?

La relación entre Jorge Rial y Morena atraviesa uno de sus momentos más complicados. Santiago Riva Roy fue el primero en meter el bisturí en El Ejército de la mañana (Bondi Live) y explicó cómo se llegó hasta acá: Morena tenía el beneficio de la excarcelación extraordinaria, pero no cumplió con ninguna de las condiciones que la Justicia le impuso —hacer terapia, trabajar—, y terminó otra vez con prisión domiciliaria. Ese quiebre judicial impactó de lleno en el vínculo con su padre.

Pero lo más contundente llegó cuando Riva Roy reveló la interna familiar: "Jorge la bajó incluso de algún lugar. Anteriormente, cuando la pretendían para el Bailando o algo, Rial se ponía de culo y levantaba el teléfono o bardeaba en X", disparó el periodista. En otras palabras, el conductor no solo tomó distancia de su hija, sino que habría intervenido activamente para bloquearle oportunidades laborales. El panorama para Morena es difícil: si al salir vuelve a delinquir, la condena mínima sería de seis años de cárcel efectiva.

El distanciamiento entre padre e hija no es reciente, pero nunca había quedado tan expuesto. Lo que antes era tensión mediática hoy parece una fractura real, sin señales de acercamiento a la vista. Rial, que en el pasado bancó públicamente a Morena en sus peores momentos, hoy aparece en el rol contrario: como el primero en ponerle un freno.