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El motivo por el cual Morena Rial abandonó por dos horas la prisión domiciliaria

La periodista Fernanda Iglesias contó en Puro Show que la hija de Jorge Rial pudo dejar por dos horas la prisión domiciliaria.

7 oct 2026, 14:42
El motivo por el cual Morena Rial abandonó por dos horas la prisión domiciliaria.

El motivo por el cual Morena Rial abandonó por dos horas la prisión domiciliaria.

El motivo por el cual Morena Rial abandonó por dos horas la prisión domiciliaria.

El motivo por el cual Morena Rial abandonó por dos horas la prisión domiciliaria.

Morena Rial pudo dejar por dos horas su prisión domiciliaria para estar en el festejo de Amadeo, que cumplió dos años. Fernanda Iglesias dio la información en Puro Show (El Trece): "Amadeo, el nene más chiquito de More, cumplió dos años y la familia festejó en una plaza de Colegiales. La novedad acá es que ella pudo salir por un rato de su casa para trasladarse a este lugar y estar con su familia", explicó la panelista.

Iglesias destacó que también estuvo presente el hijo mayor de Morena, que vive en Córdoba con su papá y con la mujer de su papá, a quien llama mamá. "Lo llamativo es que también se hizo presente su hijo mayor, que vive en Córdoba con su papá y con la mujer de su papá a la que se refiere como mamá. Es una actitud muy buena por parte de él porque lo trajo para que esté con su hermanito y con Morena", sumó.

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En las fotos y videos compartidos se ve a Morena posando con Amadeo, con Francesco y con su hermana Rocío, quien se encarga de llevar al nene al jardín y de sus tareas diarias.

Jorge Rial no estuvo en la plaza, aunque, según Iglesias, tuvo su propio festejo: "Jorge Rial lo quiere mucho a Amadeo, pero no fue a este festejo. Lo que él hizo fue festejar el cumpleaños en el jardín: llevó una torta de River y dejó que compartiera con todos sus amiguitos del colegio", sostuvo.

La salida de Morena fue puntual: dos horas fuera de su casa para compartir el cumpleaños de Amadeo con su familia. Por lo que contó Iglesias, el nene tuvo dos celebraciones, una en la plaza junto a su mamá y sus hermanos, y otra en el jardín con su torta de River.

¿Jorge Rial y Morena, en una crisis irremontable?

La relación entre Jorge Rial y Morena atraviesa uno de sus momentos más complicados. Santiago Riva Roy fue el primero en meter el bisturí en El Ejército de la mañana (Bondi Live) y explicó cómo se llegó hasta acá: Morena tenía el beneficio de la excarcelación extraordinaria, pero no cumplió con ninguna de las condiciones que la Justicia le impuso —hacer terapia, trabajar—, y terminó otra vez con prisión domiciliaria. Ese quiebre judicial impactó de lleno en el vínculo con su padre.

Pero lo más contundente llegó cuando Riva Roy reveló la interna familiar: "Jorge la bajó incluso de algún lugar. Anteriormente, cuando la pretendían para el Bailando o algo, Rial se ponía de culo y levantaba el teléfono o bardeaba en X", disparó el periodista. En otras palabras, el conductor no solo tomó distancia de su hija, sino que habría intervenido activamente para bloquearle oportunidades laborales. El panorama para Morena es difícil: si al salir vuelve a delinquir, la condena mínima sería de seis años de cárcel efectiva.

El distanciamiento entre padre e hija no es reciente, pero nunca había quedado tan expuesto. Lo que antes era tensión mediática hoy parece una fractura real, sin señales de acercamiento a la vista. Rial, que en el pasado bancó públicamente a Morena en sus peores momentos, hoy aparece en el rol contrario: como el primero en ponerle un freno.

     

 

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