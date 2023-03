El Noba tuvo otro hijo que no llegó a conocer: dio positivo el análisis de ADN del cantante fallecido

Embed

Ailén Díaz, la madre de Ramiro y ahora reconocido como hijo de El Noba, habló con el programa y dio detalles: “El ADN me lo dio la mamá de Lautaro, no me lo dio el padre”.

“Con Vanesa nos pusimos de acuerdo en un laboratorio, que mandó las muestras a EE.UU y hoy (por este martes) a media mañana aproximadamente nos enviaron los resultados”, añadió la joven, que desde un primer momento aseguró que el niño era el hijo del fallecido cantante, y siempre era acusada de buscar fama y dinero.

El video del polémico homenaje de L-Gante a El Noba: motos y wheelie en la calle

El Noba, Lautaro Coronel, falleció el 3 de junio a los 25 años después de permanecer varios días internado tras un tremendo accidente con su moto en Florencio Varela, lugar donde vivía.

Lo cierto es que el fin semana L-Gante, amigo y colega del Noba, realizó un polémico homenaje para recordarlo: grabó a un grupo de jóvenes en moto por la calle y haciendo wheelie.

Las motos eran una de las grandes pasiones de El Noba. Lo cierto es que Pablo Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, repudió este homenaje al cantante y adelantó que L-Gante será denunciado por fomentar pruebas de destreza con un vehículo en la vía pública.

"Otra vez L-Gante es (mala) noticia, con este video. Después de la muerte del #Noba, hablamos varias veces con su manager, Maxi El Brother, y le propusimos armar un festival en memoria del pibe en el que se les diera a todos los chicos un mensaje de cuidado por la vida", indicó el funcionario en Twitter.

"Y ahora este "homenaje", tan fuera de lugar como reírse a carcajadas en medio de un velorio. Está perfecto que que L-Gante no quiera ser ejemplo de nada. Pero es inadmisible que fomente estas conductas suicidas", siguió categórico.

Y adelantó: "Por estos hechos, tomamos la decisión de denunciar penalmente a Elián Valenzuela por el delito previsto en el Art. 193 bis del Código Penal, consistente en fomentar en la vía pública pruebas de destreza con un vehículo. Ahora deberá responder ante la Justicia".