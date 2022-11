La mamá de la hija de El Noba rompió el silencio y apuntó contra la familia del músico

"No sólo ellos perdieron a su hijo, mi nena perdió a su papá. Fueron diez días en los que mi hija creía que su papá estaba de gira", recordó con mucho dolor, y reveló que cuando El Noba murió, se asesoró con un psicólogo para darle la triste noticia a la pequeña.

NOBA.jpg

Al ser consultada por Karina Mazzocco sobre si ha recibido algún tipo de apoyo económico por parte de la familia del músico, que tiene posesión de sus pertenencias, fue contundente. "La madre de él se enojó porque mi hermana dijo en Instagram que yo a mi hija la mantenía sola, y es la verdad", comenzó.

"Yo jamás imagine reclamar las cosas de mis hijas, yo no tendría que pedir nada, me tienen que dar posesión de las cosas que le corresponden a ella", dijo, y despejó las dudas.

"Me acerqué a hablar con el manager, no quería tocar ese tema con la mamá porque es incómodo", y aunque no llegó a ningún arreglo, aseguró que está al tanto de las propiedades que habia dado que "Lauti -como ella lo llamaba- me explicó muchos de los bienes que tenía"

Embed

El padre de El Noba aseguró que recibió golpes y amenazas por parte de la madre del músico

El pasado 3 de junio, tras agonizar una semana por un accidente con su moto, murió El Noba, y tras su triste adiós explotó la interna familiar entre sus padres, separados hace muchos años. Este martes, en A la tarde (América TV), fue su papá quien dio detalles del conflicto que viven.

Al ser consultado sobre el por qué del conflicto con Vanesa, la madre del músico, Daniel Coronel aseguró que "es porque Benjamín (su hijo y medio hermano de El Noba), canta el tema del hermano. Al Nobita no lo quieren dejar cantar y no se por qué", aseguró.

Embed

En diálogo con Karina Mazzoco, el padre del artista que supo ser un referente de la cumbia 420, relató un hecho muy violento que vivió en la puerta del Teatro Colonial, luego de que su hijo menor haya sido invitado a cantar.

"Vanesa me agarró del cuello y me pegó una piña", confesó, y contó que fueron muchas las personas que vinieron y los atacaron, además de amenazarlos para que deje de cantar sus canciones.

"Yo nunca reclamé nada de mi hijo", completó y aseguró que le dijeron que "se quiere llenar de plata con la música de El Noba", cosa que desmintió.