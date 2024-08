El noble gesto de Lali Espósito en medio del show con Cris Morena en el Gran Rex

La China Suárez, Nico Vázquez, Gime Accardi, Peter Lanzani, Tacho Riera, Agustina Cherri, entre otros actores, brillaron con los temas que hicieron felices a miles de niños y adolescentes durante varias generaciones.

En el cierre, todos estuvieron junto a Cris Morena. Los artista interpretaron Estoy listo, uno de los hits de Teen Angels, la banda que se formó en Casi Ángeles.

Lali Espósito, al igual que el resto de sus colegas, estaba disfrutando de ese hermoso tema cuando se dio cuenta que en las butacas estaban dos ex Chiquititas, Jimena Piccolo, Georgina Mollo. La estrella del pop las invitó a subir y les dio un lugar junto al resto de figuras.

La sinceridad brutal de Gime Accardi en vivo sobre el noviazgo de Lali Espósito y Peter Lanzani

Anoche, ante miles de fans en el Gran Rex, Nati Jota llevó adelante un evento único, Cris Morena Day, dedicado a recordar los programas emblemáticos de la productora Cris Morena. Lo que sucedió en el teatro se vio al aire en Olga, el canal de streaming de Migue Granados.

En un momento de la noche, en la mesa estuvieron Lali Espósito, Peter Lanzani, La China Suárez y Gimena Accardi, cuatro actores que fueron una parte importante de la historia de Chiquititas y Rincón de Luz.

Cuando Cris vio a la estrella del pop a su lado aprovechó para recordar el amor que vivió con Peter Lanzani. "Fue su primer amor", exclamó la exitosa creadora de las tiras juveniles de los 90.

En ese instante, Gimena Accardi la interrumpió y lanzó una frase sin filtro, que generó locura en los fans. "Díganlo, díganlo, perdieron la virginidad!", dijo la actriz. "No dije eso.... no, no, no", reaccionó la productora.

"Es lo que querías decir", sumó la mujer de Nico Vázquez. "Sí, Gime!", remató Lali, suelta a carcajadas y con la simpatía que la caracteriza.