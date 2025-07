¡Wanda Nara con nuevo amor! la irrefutable prueba que la vincula a un jugador de Boca Juniors

Embed

Y continuó: "Wanda, estos días, estuvo subiendo unas imágenes donde se la ve en un auto. Viene subiendo fotos con un vehículo particular, un Mustang ploteado. Y resulta que este futbolista subió a su cuenta privada, una foto del mismo auto, previo a esto, donde se ve la patente. Pudimos corroborar que la patente es la misma y que tienen el mismo anillo que estuvieron usando estos días. Yo no puedo asegurar qué tipo de relación tienen. Dudo que sea amistosa por cómo viene la mano, pero él parece que le presta el auto”.

Fue allí que el conductor de LAM contó que le había consultado directamente a Wanda por esta persona y sacó sus propias conclusiones: “Yo se lo pregunté con nombre y apellido a ella, para chequear. Y me dijo: 'No, nada que ver'. Confirmado. Auto y anillo son muchas coincidencias. ¿Quién es él?”.

Y acto seguido, el periodista reveló el nombre del futbolista. “Él es Ayrton Costa. Es un jugador de Boca pero le fue muy bien durante el Mundial de Clubes. Aparentemente recientemente separado, estaba vinculado a una chica que fue a Miami y la chica ayer subió una historia diciendo que no estaba con nadie”, informó sin vueltas.

Quién es Ayrton Costa, el jugador de Boca Juniors que estaría saliendo con Wanda Nara

Fue allí que la periodista deportiva Julieta Argenta sumó información sobre Ayrton Costa. “Hubo un futbolista argentino al cual no le daban la visa y que era la gran apuesta de Miguel Ángel Russo porque necesitaban de él, más en este contexto que vivía Boca, de que era una competencia muy importante. Ayrton Costa tiene una complicación legal muy importante por la cual no le daban la visa. Él tuvo una historia judicial, estuvo metido en tema de un robo por parte del hermano donde él también estaba en el vehículo. En ese momento le asignaron una probation, por lo cual le había quedado este antecedente, pero salió adelante. El chico después estuvo en otro problema judicial que tiene que ver con un supuesto femicidio. Lo pongo en estos términos porque no sé si el juicio cómo está. Él, teóricamente, habría cubierto al hermano”, detalló sobre el nuevo amor de Wanda Nara.

Al tiempo que agregó que el jugador xeneise "viene de un contexto muy humilde, más allá de esta situación adversa de su contexto familiar, que evidentemente por algo él está jugando a la pelota y no tiene concretamente ninguna sentencia en su contra, pero sí este contexto familiar de muchísima humildad y problemático".

"Él fue una de las grandes figuras de Boca. De hecho, se quedó con el puesto de Marcos Rojo, que además de pelearse con el entrenador, venía siendo el subcapitán después de Cavani, y fue la gran apuesta del club argentino. Así que apuntó los cañones ahora a un jugador, al menos con buen presente. ¿Qué pasa? Hay un quilombo, como todo lo que tiene Wanda. En Miami él subió una imagen con una chica muy voluptuosa, una morocha argentina tremenda, que posó con su camiseta, que seguramente la producción tiene las imágenes, que es la chica que hablaba Fefe. Se llama Cande”, siguió sumando información Argenta sobre el futbolista con el que Nara estaría iniciando un nuevo romance.

Asimismo, comentó cómo se relacionaba Costa con esta joven: “De hecho, además de jugar bien en Boca, más allá de que quedó afuera en la primera instancia, se viralizó como diciendo encima es completo, mira el minón que tiene, ella tenía su camiseta. Un auto también importado ahí en Miami y ayer subió una historia. Como queriendo desligarse”, y continuó: “Ella sube una historia diciendo No me vinculen más con nadie, no estoy con nadie. Lo que pasa es que este rumor tiene una o dos semanas, un poco más, y ella nunca había negado nada. Es curioso que justamente ahora que posiblemente él esté con Wanda, ella lo salga a desmentir. Wanda no lo sigue en Instagram, pero sí le likea fotos. Hay varios likes ahí los mandé a edición”.

Así las cosas, ya como para concluir, Ángel de Brito expuso a Wanda Nara contando que la mediática había llegado el viernes por la tarde a su casa precisamente en ese vehículo: “Hoy Wanda entró al Chateau con este auto, con la misma patente, no es que tenía uno parecido”.