Barby Silenzi expuso la mentira de El Polaco para irse con la China Suárez: la insólita respuesta del cantante

Vale recordar que fue en 2022 cuando el cantante de cumbia invitó a Eugenia China Suárez a grabar una colaboración, por lo que finalmente lanzaron la canción Ya no quiero verte. Y ese TikTok del que hablaba Silenzi no era otro que un video para promocionar la canción en cuestión con un challenge de una pequeña coreografía al ritma del tema conjunto.

Embed

Así las cosas, unas horas más tarde El Polaco pasó por el programa de Verónica Lozano en la pantalla de Telefe, Cortá por Lozano, donde la conductora aprovechó para consultarse justamente por aquella situación que tanto molestó a su entonces pareja, Barby Silenzi.

Con una pícara sonrisa y un claro tono bromista, el cantante salió del paso respondiendo: “No sé si me escapé, no tengo memoria”. Claro que Vero Lozano fue por más y con la misma picardía deslizó sutil: “Y te perfumaste todo”, a lo que rápido de reflejos el músico confió displicente: “¿Para hacer el TikTok? Perfume uso siempre”.

A esa altura de las cosas, El Polaco no pudo más que continuar con aquella postura restándole importancia a la cuestión, pero sumó tirándole un palito a Silenzi: “Habrá sido así, pero capaz lo dije para que no me jodan. No sé si habla mejor de ella o de mí, pero bueno... Tener que mentirle para ir a hacer algo es feo”.

Embed

Barby Silenzi reveló qué la hizo explotar y terminar con El Polaco: “No voy a tolerar más”

A comienzos de junio pasado se conoció de la separación de Barby Silenzi y El Polaco. Los protagonistas intentaron mantener silencio durante algunos días, pero tras ello ambos confirmaron el final de la pareja.

Así las cosas, entrevistada por Intrusos (América TV), Barby Silenzi confirmó entonces su ruptura con el cantante de cumbia y explicó las razones que la llevaron a ponerle un punto final a la relación.

"Estamos separados, confirmado. Volvió de su viaje, festejó su cumpleaños y me dijo 'que intentemos de vuelta porque hay amor, la familia, las nenas...'", confió de entrada la bailarina. Y agregó que lo declaró el propio Polaco en una nota con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la hizo enfurecer y tomar la decisión definitiva.

Embed

"Uno a veces se equivoca y cuando hay una familia está bueno intentar y dio una nota que me a mí dejó helada y le dije: '¿por qué dijiste esto?'", admitió. "Se lo planteé yo al ver esta nota. Uno a veces se cansa de tantas mentiras reiteradas, sentí que no me puso en el lugar de su mujer", argumentó entonces Barby Silenzi completamente segura de su decisión.

Fue allí que la bailarina dejó en claro: "Tomé la decisión de que nos separamos definitivamente porque ya no da para más y por más que intentemos hay cosas que no se pueden arreglar y no nos vamos a entender". "Por mi parte es definitivo, hay cosas que no voy a tolerar más", concluyó contundente.