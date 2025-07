El serio problema que enfrenta Nicolás González tras el video con Sabrina Rojas en un boliche

Sin embargo, no todo es negativo ya que Nicolás González tendría una importante propuesta del fútbol de Arabia Saudita que se podría oficializar en los próximos días.

El club Al Ahli fundado en 1937 en la ciudad de Yeda tendría en carpeta incorporar al futbolista argentino y acercaría una oferta millonaria de 30 millones de euros al club italiano para quedarse con su ficha.

No obstante, la intención del delantero de 27 años nacido en Escobar sería continuar su carrera deportiva y vida en Europa y estaría esperando otras propuestas.

nico gonzalez

Sabrina Rojas habló del video con Nicolás González y explicó qué pasó: "No sabía..."

Luego de conocerse el video donde se la ve hablando muy cerquita del futbolista Nicolás González en un boliche, Sabrina Rojas rompió el silencio desde su programa Pasó en América y contó qué fue lo que pasó y de qué charlaron.

"El chico está de novio, chicos no. Venía en el auto, me empezó a explotar el teléfono y dije qué pasó... Siempre yo pienso tragedia. Digo quién salió en pelotas", comenzó su explicación la ex de Luciano Castro.

"En LAM hicieron un enigmático donde dijeron que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Si algo hubiese sido verdad tal vez me llamo a silencio y sana, sana. Pero me quiero tomar el tiempo para aclarar que no es así", aseguró con firmeza.

Y detalló sobre ese momento nocturno: "Charlé con él, fui a un lugar como suelo salir con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué foto con chicos que estaban ahí... Entendí que eran amigos de él. Estoy tomando fernet y él me habla para preguntarme qué estaba tomando. Había mucha gente. Los boliches muy llenos y estábamos todos mezclados".

"La conversación fue muy tonta. Yo no sabía quién era. En el boliche uno habla así, que parece que hasta me estoy chapando a mis amigas, porque hablamos muy fuerte por la música", precisó Sabrina Rojas.

"Le digo 'vos sos muy joven'... como que yo estaba desubicada, era la Cris Morena. Había gente que se alborotaba y me dice 'vos no sabés quién soy yo' y me cuenta y le digo: 'mi hijo se muere si se entera que estoy hablando con vos'. Y ahí terminó todo... Y me fui sola, nadie chapó con nadie", afirmó tajante desmintiendo cualquier romance.

"Al otro día le conté a mis hijos. Fausto me dice '¿no le pediste una foto?' y Esperanza, mirá qué sabia..., me dice: 'si estuviste hablando en un boliche seguro van a decir que es su novio'. Pero nada que ver, él tiene novia", cerró la conductora.