El sueño pendiente de Anabel Sánchez, que cambiaría su vida para siempre

Este martes, Anabel Sánchez, que se prepara para debutar en la pista del Bailando 2023, estuvo en Intrusos (América TV) y habló de una asignatura pendiente, que espera poder hacer realidad.

"Sueño con aparecer en la tapa de Vogue y llegar a hacer algo a nivel internacional", manifestó la joven de Francisco Solano en el programa de Flor de la V.

Anabel Sánchez mencionó que, en pocos días, cerrará el casting para el cual se postuló y su nombre podría resultar elegido. "Este mes termina el casting. Van a estar eligiendo a varias modelos. No sé qué pasará", añadió, esperanzada.

Al finalizar, la tiktoker remarcó que, en medio de un momento de grandes cambios, hace un esfuerzo para no marearse con la fama. "Trato de seguir este camino con los pies sobre la tierra", concluyó.

La increíble transformación de Anabel Sánchez, la joven que se postuló para ser modelo de Vogue

Anabel Sánchez, que saltó a la fama por su llamativo casting para Vogue, avanza a paso firme en el mundo de la moda. La joven firmó contrato con una importante agencia, tomó clases con Valeria Mazza y se animó a participar del desfile de una marca de tintura para el cabello.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la tiktoker de Francisco Solano publicó imágenes, donde aparece con un look completamente diferente: el pelo largo y con ondas.

"Otro sueño hecho realidad. Yo los admiro a ustedes. Gracias en serio y vamos por más", escribió Anabel en dicha publicación y agradeció a los profesionales que lograron ese cambio, Mauro de Brito y Vero Luna.

Esta semana, la joven posó para una producción de revista Gente y contó aún no puede creer todo lo que le esta sucediendo. “A veces termino una producción y me agarra inseguridad, lloro y me pregunto si me merezco lo que me está sucediendo”, confesó en esa revista.