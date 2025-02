El valioso rol de la Niña Loly en la vida de Morena Rial a diez años de la separación de Jorge

La cordobesa y el periodista estuvieron juntos dos años y se separaron en 2014. En el ciclo Mañanísima, El Trece, recordaron aquel vínculo del conductor y la importancia que tuvo Mariana Antoniale para las hijas de Jorge Rial.

Embed

“La Niña Loly la cuidaba mucho, la quería mucho a Morena”, afirmó Carmen Barbieri. A lo que Lucas Bertero dio un dato que guardó durante mucho tiempo y contó ante la detención de la hija del conductor.

"Sí, y te voy a decir una frase, una información que nunca dije pero creo que llegó el momento de decirlo", adelantó el periodista.

“En su momento una persona muy allegada a Rial, hablando cuando Jorge se separó de la Niña Loly, que fue un gran amor para el periodista y me atrevo a decir uno de los amores más fuertes que tuvo y estuvo enamorado, alguien muy cercano a él me dijo: ‘Jorge no perdió una novia ni una esposa, perdió una niñera’”, recordó.

Y agregó: “Mariana se ocupaba mucho, las adoraba(a Morena y Rocío) y estaban yendo por un camino sano de la adolescencia, con una chica que las contenía, las acompañaba, que las llevaba a eventos y al teatro”.

Mariana Antoniale y Jorge Rial

La mamá biológica de Morena Rial rompió el silencio con un doloroso testimonio

A cinco días de la detención de Morena Rial por un robo a una propiedad de Villa Adelina, en A la Tarde, América Tv, tuvieron acceso a reveladores audios de su mamá biológica, Azucena Luna, visiblemente angustiada por la situación.

“No sé cómo ayudarla porque no sé cómo llegar a ella. No quiero que ella me rechace, yo solo la busque para que sepa de la existencia mía y sus hermanos. Tengo entendido que siempre estuvo en contacto con mi hijo más chico, a mí no me manda mensajes, nada. Estamos incomunicadas”, aseguró la mujer de Tucumán.

Luego, sobre el difícil momento que esta viviendo expresó: “Qué no daría por irme a verla y hablar con ella, y decirle que no está sola, que estoy con ella. More hoy está grande y se está metiendo en cada problema que no lo puedo creer. A veces me pongo a pensar que si yo hubiera estado al lado de ella quizás no habría hecho todo lo que está haciendo".

“Yo tengo medios para llegar a More o cómo ayudarla, si tuviera la ayudaría porque realmente es mi hija y me duele lo que le está pasando aunque no la haya criado yo. Tiene mi sangre y si no aparezco todavía es porque tengo vergüenza ajena, de la gente, de lo que dirán. Yo lamentablemente no le hice ningún daño, el daño se lo está haciendo ella ahora”, confesó y admitió sentirse confundida.

Por último, en otro fragmento del audio hizo hincapié nuevamente en su miedo al rechazo y remarcó: “No quiero que me rechace, que diga que doy lástima. Yo no busco nada, no busco rating, no busco farándula, solo la busqué la ella para que sepa la existencia mía y de sus hermanos".