La mamá biológica de Morena Rial rompió el silencio con un doloroso testimonio

Luego, sobre el difícil momento que esta viviendo expresó: “Qué no daría por irme a verla y hablar con ella, y decirle que no está sola, que estoy con ella. More hoy está grande y se está metiendo en cada problema que no lo puedo creer. A veces me pongo a pensar que si yo hubiera estado al lado de ella quizás no habría hecho todo lo que está haciendo".

“Yo tengo medios para llegar a More o cómo ayudarla, si tuviera la ayudaría porque realmente es mi hija y me duele lo que le está pasando aunque no la haya criado yo. Tiene mi sangre y si no aparezco todavía es porque tengo vergüenza ajena, de la gente, de lo que dirán. Yo lamentablemente no le hice ningún daño, el daño se lo está haciendo ella ahora”, confesó y admitió sentirse confundida.

Por último, en otro fragmento del audio hizo hincapié nuevamente en su miedo al rechazo y remarcó: “No quiero que me rechace, que diga que doy lástima. Yo no busco nada, no busco rating, no busco farándula, solo la busqué la ella para que sepa la existencia mía y de sus hermanos".

Embed

Se conocieron detalles de la desgarradora carta que Morena Rial escribió desde la cárcel

Morena Rial continúa privada de su libertad en la comisaría 7a. de San Isidro, en el barrio de Las Lomas. La joven está acusada de participar del robo en una propiedad en Villa Adelina.

En Mañanísima (El Trece) dieron a conocer que la hija de Jorge Rial escribió una carta desde la cárcel, que está en manos de una persona de su entera confianza.

"Morena Rial tiene muchas ganas de expresarse, de que la gente sepa su versión y de contar su arrepentimiento”, contó el periodista Lucas Bertero en el programa de Carmen Barbieri.

“Me hablan es de una carta muy sentida, de una carta realmente del dolor de una madre que cometió un error, que admite haberlo cometido, y que está desesperada por recuperar su libertad”, detalló.

Esta noticia sucede en simultáneo con un drástico giro en la causa. Esta mañana se supo que Alejandro Cipolla ya no es su abogado. Fernando Burlando es ahora quien manejando la defensa de la mediática.