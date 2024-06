El video del emotivo recuerdo religioso de Araceli González en su viaje de cumpleaños a Italia: "Me ayudó mucho"

"Hoy estrenamos pasaporte Italiano. Muy emocionados por conocer la tierra de mi bisabuelo! Uffff! Muy emocionante. Ciao Milán Flia Monteferrario. Región de Piamonte. Allá vamos", indicó Araceli González en uno de sus posteos.

"¡Nada que decir! Solo agradecer", agregó en otra imagen junto a sus hijos. Luego, Araceli mostró el especial recuerdo que le causó ver una imagen de la Virgen de Lourdes en unas de las recorridas por los distintos lugares.

"Me muero de amor. Es una réplica de su aparición y la conocí en Buenos Aires en un momento muy especial de mi vida y esta virgencita me ayudó mucho en sus pedidos", precisó la actriz muy movilizada.

"Me da muchísima emoción, la gente que me conoce sabe lo que hablo", agregó Araceli sobre la importancia que tuvo la Virgen en ese crucial pasaje de su vida.

La artista, casada con el actor Fabián Mazzei, fue compartiendo varios momentos de la recorrida por distintos lugares históricos donde nacieron y crecieron sus abuelos, algo que tenía pendiente conocer.

Inolvidable viaje para Araceli.

El romántico festejo de Araceli González y Fabián Mazzei por sus diez años de casados

Araceli González y Fabián Mazzei decidieron festejar su décimo aniversario de casamiento en Playa del Carmen, México, y la actriz compartió románticas postales de su soñada escapada.

“¡Hermoso! ¡Recuerdos que guardaremos ambos! ¡Te amo, Mazzei!”, escribió en el epígrafe del video que subió a su cuenta de Instagram en el que se ve la increíble velada que disfrutó la pareja.

Mazzei también posteó una foto de ellos juntos y expresó muy enamorado: “¡Falta poco para 10 años de casados! ¡Bombón! ¡Te disfruto tanto! ¡Gracias por calmar mi alma! Proyectar y trabajar en nuestro sueño. Te cuento algo, solo se necesita verdad para respirar. ¡Leíste! Esa es la verdadera paz. Desde ahí todo se puede”.

La historia de amor de la pareja comenzó en 2007. Y años después, más precisamente el 11 de diciembre de 2013, los novios dieron el sí y pasaron por el Registro Civil.

En diálogo con la periodista Catalina Dlugi, en La Once Diez, Araceli había afirmado sobre su vínculo con Mazzei: “Yo creo que todos los amores son diferentes. Él me encontró en una edad en que yo había trabajado mucho mi vida, mis marcas. Yo soy sincera y siempre le digo a Fabi: ‘Yo me quiero ir primero que vos, te lo pido por favor. No quiero que me faltes. No lo soportaría’. Es el compañero de mi vida, es el tipo con el que me puedo desnudar completamente y no me va a hacer daño. Es el que no se va a aprovechar de mis debilidades y marcas, es con quien puedo llorar y mostrar mi lado más sensible y vulnerable, y no va a decir que no soy una mujer entera”.