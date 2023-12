El romántico festejo de Araceli González y Fabián Mazzei por sus diez años de casados

Mazzei también posteó una foto de ellos juntos y expresó muy enamorado: “¡Falta poco para 10 años de casados! ¡Bombón! ¡Te disfruto tanto! ¡Gracias por calmar mi alma! Proyectar y trabajar en nuestro sueño. Te cuento algo, solo se necesita verdad para respirar. ¡Leíste! Esa es la verdadera paz. Desde ahí todo se puede”.

fabián mazzei y araceli gonzález 2.jpg

La historia de amor de la pareja comenzó en 2007. Y años después, más precisamente el 11 de diciembre de 2013, los novios dieron el sí y pasaron por el Registro Civil.

En diálogo con la periodista Catalina Dlugi, en La Once Diez, Araceli había afirmado sobre su vínculo con Mazzei: “Yo creo que todos los amores son diferentes. Él me encontró en una edad en que yo había trabajado mucho mi vida, mis marcas. Yo soy sincera y siempre le digo a Fabi: ‘Yo me quiero ir primero que vos, te lo pido por favor. No quiero que me faltes. No lo soportaría’. Es el compañero de mi vida, es el tipo con el que me puedo desnudar completamente y no me va a hacer daño. Es el que no se va a aprovechar de mis debilidades y marcas, es con quien puedo llorar y mostrar mi lado más sensible y vulnerable, y no va a decir que no soy una mujer entera”.

Más adelante, Araceli se refirió a su propia sensiblidad y el destrato que recibió en algunos momentos de su vida. “Muchas veces las personas que somos de una particularidad que a veces iluminamos diferente, el que no puede llegar a tus estadios trata de ser destratador. Y ahí va a la zona más débil de tu ser y ese es el talón de Aquiles de cualquier ser humano. Si a vos alguien te dice que te vas a morir como una rata, por ejemplo, y vos toda tu vida luchaste por una calidad de vida no solo económica, sino socioeconómica para no tener necesidades... y... sos un hijo de pu...”, expresó.

“Limpié mucha gente tóxica en todos los órdenes de mi vida, no sólo en la profesión. Amigos, incluso. Viste que uno va mutando y hay gente que pasa a no ser parte de tu vida, no pensás igual, no crecés igual. La limpieza esa tiene que ver con que uno va evolucionando y vas cambiando tus formas, y está muy bien que sea así, sino es muy triste”, reflexionó la mamá de Toto Krizner.

Por otro lado, la modelo habló sobre el 'hate' en las redes sociales: “Muchas veces en Instagram recibo mensajes del estilo ‘¿de qué vivís?’. Y... mirá, primero vivo de lo que gané porque trabajé toda mi vida, no robé a nadie. Segundo, soy muy creativa y muy inquieta, y estoy todo el tiempo generando cosas. En 2017 inauguré mi tienda online, cuando todo el mundo me decía ‘¿a quién le voy a vender de forma online?’. Entonces, para la pandemia empecé a vender como loca, mientras todas las marcas más importantes del país tenían que hacerla porque no la tenían”.