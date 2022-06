El video de la furiosa pelea entre Alex Canigga y Chanchi Estévez en El hotel de los famosos

chanchi locho empujón captura.jpg Chanchi Estévez golpeó a Locho Loccisano y Alex Caniggia reaccionó a la agresión hacia su compañero en El hotel de los famosos.

“No se dan instrucciones”, gritó Chanchi Estévez, al tiempo que Alex Caniggia reaccionó respondiendo la agresión a su compañero: “¡Gato! ¡Gato! ¡No lo toques, gato! ¿Qué lo tocás? ¿Qué te pasa? ¿Qué lo tocás, Gato, eh?”, mientras todos se pararon en la tribuna. Y una vez más, Martín Salwe metió su cuota de maldad empujándolos desde lo alto de la tarima, pudiendo haber generado un accidente de gravedad.

La realidad es que la producción de El hotel de los famosos (El Trece) intervino para calmar la aguas mientras terminaba el juego de la H, y luego Estévez minimizó la situación asegurando que como Locho no lo escuchaba al decirle que no de instrucciones, entonces lo empujó un poco por lo que"Alex saltó como justiciero y casi nos vamos a las manos, pero no pasó nada. Fue algo de la energía que se manejaba en ese momento en el juego”, intentó justificar su accionar Chanchi Estévez.

Salió a la luz una interna de El hotel de los famosos

Gabriel Oliveri, parte del jurado de El hotel de los famosos, estuvo en Intrusos (América TV) y relató una situación de gran tensión que vivió con Chanchi Estévez, uno de los jugadores más polémicos del reality, cuando el ex futbolista le tiró un huevo en el pelo y le arrojó harina en la cara.

gabriel olivieri.jpg Gabriel Olvieri aseguró en Intrusos (América TV) que él hubiera echado a Chanchi Estévez de El hotel de los famosos por su bromita hacia él.

En el programa de Flor de la V, Oliveri recordó ese episodio y reveló que él hubiera tomado una sanción más severa contra el participante. "Yo lo hubiera echado a Chanchi Estévez por la agresión", afirmó el jurado de El hotel del los famosos, pero advirtió que esa medida "por cuestiones del reality" no se puede tomar.

"Me quedé re caliente y dije 'ya hay que rajarlo'", reiteró Oliveri, que se quedó con el sabor amargo de la situación.

Por último, el jurado de El Hotel aclaró que los participantes deberían saber los límites. "Pampita, El Chino, yo y el resto de los especialistas no somos parte del juego", sentenció.