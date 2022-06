Por qué Alex Caniggia le escribió la primera carta de amor a Melody Luz en El hotel de los famosos

carta alex a melody.jpg La carta de amor que Alex Caniggia le escribió a Melody Luz en El hotel de los famosos por su cumpleaños.

“Voy a ser sincero, soy cero romántico pero lo voy a hacer porque la amo. Entonces, hoy me voy a esforzar y escribir mi primera carta. Ella es un amor y una tierna total” se atajó el emperador al darse cuenta que en ese contexto era la única opción que tenía.

“Amore mío, te deseo lo mejor para este día especial y para el resto de tu vida. Desde la primera vez que me invitaste a la suite, sentí algo único y especial. Me cautivaste y me enamoraste”, le declaró Alex Caniggia todo su amor a Melody Luz en las primeras líneas de su sincero regalo de cumpleaños.

alex melody beso.jpg Melody Luz le agradeció a Alex Caniggia la carta de amor con un apasionado beso.

Y agregó luego “Lo que más quiero es que éste sea el primer cumpleaños de muchos que festejemos juntos. Feliz cumpleaños, amore mío. Te amo”, antes de verse las imágenes del momento en que le entrega el especial regalito a la enana, como la llama con cariño, y el apasionado beso con que ella agradeció el gesto.

Cómo sigue la relación entre Alex Caniggia y Melody Luz tras finalizar las grabaciones de El hotel de los famosos

Está más que claro que el romance hecho y derecho que se formó durante la grabaciones de El hotel de los famosos (El Trece) fue el de Alex Caniggia y Melody Luz, quienes dieron rienda suelta a su pasión durante las muchas noches que disfrutaron de la suite, a fuerza de ganar competencias. Pero en mas de una oportunidad la 'anguila durante el reality dio a entender que ese era un amor circunstancial y todo cambiaría al traspasar la tranquera del hotel de Cañuelas.

alex caniggia 2.jpg Alex Caniggia y Melody Luz, participantes de El hotel de los famosos, siguen más enamorados que nunca.

Si bien todavía faltan unas semanas para que El hotel de los famosos termine en el aire de El Trece, lo cierto es que la final del programa se grabó la semana pasada y todos los participantes ya están en sus casas retomando su vida normal. Y muchos se preguntan precisamente por estas horas qué pasó con la relación entre la bailarina y el emperador.

Así, la angelita Estefanía Berardi se dio a la tarea de responder algunas consultas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde no tuvo empacho alguno en develar que tras terminar la competencia el noviazgo continuó viento en popa.

Historia Berardi relación Alex Caniggia Melody Luz.jpg Según Estefi Berardi, Alex Caniggia y Melody Luz siguen juntos y enamorados después del final de El hotel de los famosos.

"¿Qué sabés de Melody Luz" le consultó una usuaria a la periodista, que no se contuvo y spoileó "Les tiro una primicia por acá: Ya están todos afuera del hotel y Alex Caniggia con Melody siguen re de novios a full". En tanto, este martes durante su participación en Mañanísima (Ciudad Magazine) Berardi agregó que el hermano de Charlotte Caniggia ya presentó en la familia a la pelirroja como su novia, donde incluso hubo cena familiar y todo.