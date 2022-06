El hotel de los famosos: Tenso cruce de Chanchi Estévez y Sabrina Carballo contra Locho Loccisano

Sabrina Carballo a Locho cruce.jpg Tenso cruce entre Chanchi Estévez, Sabrina Carballo y Locho Loccisano en El hotel de los famosos (El Trece).

Claro que Locho rápidamente se defendió asegurando que "Había que hacer dos camas nada más y no estaban mal tampoco", pero allí saltó Sabrina Carballo -cómplice de Estévez- con evidente furia: "Preguntale a los huéspedes cómo están las camas". Pero la cosa se puso picante cuando Loccisano reaccionó disparando "¿Vos sos catador de camas para ir a decirle a Lissa, bol…?", generándose un tenso cruce cuando Estévez le pidió que guarde las formas y sus palabras: "Primero háblame bien y no me digas bol… Yo no te hablé mal. Hablame con respeto".

En ese memento Carballo volvió a meterse en defensa de su ex novio, al afirmar efusiva e irónica "Preguntale a todo el mundo a ver qué opinan de cómo hiciste las camas" echando más leña al fuego. Claro que Locho reaccionó pidiéndole que no se meta, pero ella no se aguantó el visible rechazo que siente contra el más lindo del hotel y gritó en la cara "Yo hago lo que se me canta el quinto for… de tu calza sucia y mugrienta".

El Chanchi Estévez cruzó a Locho Loccisano en El hotel de los famosos: "Si tenés huevos..."

Locho Loccisano sumó un tenso momento en la convivencia dentro del reality El hotel de los famosos a fines de mayo cuando Chanchi Estévez lo desafió directamente en la cara a la H. El ex futbolista arremetió contra el notero molesto por algunos comentarios que hizo tras la eliminación de Lissa Vera.

“Cuidado con las uñas con la almohada, que las coleccionaba”, le dijo entre risas Locho a Emily, en referencia a la cama que usaba Lissa. “No eran cualquier uña, eran las uñas de Lissa de Bandana. Para mí Bandana de pendeja era todo”, le contestó la influencer. “Igual también debe ser difícil esto de hacer algo tan grande a los 20 años y después que se muera, viste?”, comentó Locho Loccisano.

chanchi locho.jpg Locho Loccisano y Chanchi Estévez están enfrentados desde la llegada del notero a El hotel de los famosos.

Ahí, Chanchi Estévez se levantó de la cama muy enojado por lo que escuchó: “Locho, ¿no tenés ganas de dormir?, que hablas unas pelotudeces bárbaras”. “Estamos hablando todos igual”, se defiende Locho.

“No, vos estás hablando pelotudeces, está mal”, insistió Chanchi. Y lo desafió en la cara: “¿Sabés por qué no fuiste a la H? Porque no me dejaron que te vote. Y si querés, te espero el domingo en la H, si tenés huevos”. “No sé por qué te enojaste tanto”, le preguntó Locho sorprendido por la reacción del ex futbolista, que le repitió: “Así te digo, si tenés huevos te espero el domingo en la H”.