Emily Lucius cruzó al aire a Martín Salwe en Intrusos: "No éramos pareja"

"¿Lo dejaste por mensajes de texto?", le consultó el cronista de Intrusos, Gonzalo Vázquez, en referencia de dichos de Salwe. "No, no lo dejé por mensajes. Igualmente, ahí está donde uno quiere hacer público lo que es la intimidad", remarcó la influencer.

Lucius enfatizó que entiende el enojo de de Salwe, aunque no comparte esa reacción. "Respeto su reacción. Yo no soy así. Está todo bien, con él y con todos los ex integrante de El hotel de los famosos", reiteró.

Por último, al ser consultada por la posibilidad de una reconciliación , la influencer sentenció: "Nosotros no éramos pareja. Nos estábamos conociendo. Y estoy en contra de una segunda oportunidad, pero el destino no lo sabe nadie".

Emily Lucius y Martín Salwe: los motivos de la separación

Desde Socios del espectáculo, El Trece, confirmaron la separación de Emily Lucius y Martín Salwe, que se habían puesto de novios al coincidir en el reality El hotel de los famosos.

“Tiene que ver con un hecho laboral, que una parte no avala. A ella no le gusta que él haya aceptado un trabajo y parece que se asesoró, vio qué le esperaba y no pudo soportarlo”, explicó Rodrigo Lussich.

“Muy tóxico lo que hizo esta mujer”, indicó Luli Fernández que explicó: “Ella fue a sentarse solita a ver lo que iba a hacer él en el ámbito laboral y le dijo ‘bajo ningún punto de vista vos vas a hacer esto’. Fue a chequear sola y sin amigas”.

Emily fue a ver el papel que iba a tener el locutor en Sex, la obra de teatro de José María Muscari. A la hermana de Belu no le gustó nada la propuesta y le pidió que no participe, pero Slawe no le pareció correcta la negativa de su novia y decidió seguir con sus planes y terminar el vínculo.

“Todo terminó por celular. Él quiso juntarse a hablar con Emily, pero ella se re enojó por el tono de la obra y le dijo que se sentía mal y que prefería terminar todo telefónicamente”, agregó Fernández.