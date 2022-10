Confirman la separación entre Emily Lucius y Martín Salwe: los tremendos motivos

“Muy tóxico lo que hizo esta mujer”, indicó Luli Fernández que explicó: “Ella fue a sentarse solita a ver lo que iba a hacer él en el ámbito laboral y le dijo ‘bajo ningún punto de vista vos vas a hacer esto’. Fue a chequear sola y sin amigas”.

Emily fue a ver el papel que iba a tener el locutor en Sex, la obra de teatro de José María Muscari. A la hermana de Belu no le gustó nada la propuesta y le pidió que no participe, pero Slawe no le pareció correcta la negativa de su novia y decidió seguir con sus planes y terminar el vínculo.

“Todo terminó por celular. Él quiso juntarse a hablar con Emily, pero ella se re enojó por el tono de la obra y le dijo que se sentía mal y que prefería terminar todo telefónicamente”, agregó Fernández.

Emily Lucius reveló el problema de salud que nunca olvidó

Emily Lucius está pasando por un gran momento sentimental con Martín Salwe tras afianzar la relación hace unos meses en el reality de El Trece, El hotel de los famosos.

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, la hermana de Belu Lucius admitió el problema de salud que pasó en 2016 y que al día de hoy recuerda ya que se asustó mucho.

"Contanos algo que no sepamos de vos", le consultó un seguidor a través de sus stories de Instagram. Y ahí la joven comentó: "En 2016, dejé las pastillas anticonceptivas por cuestiones de salud. Me estaban haciendo mal. Se me dormían las piernas".

"Empecé a tener muchos calambres y mucho dolor de cabeza. Al mes, me broté absolutamente toda. Recomiendo siempre hacerse chequeos", reveló Emily Lucius con una foto de aquel entonces con su pecho todo brotado.