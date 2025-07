La reveladora afirmación de Nicole Neumann sobre su vínculo con Fabián Cubero

Embed

Nicole Neumann publicó una foto de su panza tras su cuarta cesárea y contó cómo recuperó su figura

A poco de cumplirse el primer año del nacimiento de su hijo Cruz, con motivo del Día del Padre, Nicole Neumann compartió una postal inédita en la que mostró cómo había quedado su panza pocas horas después de dar a luz a su cuarto hijo por cesárea, lo que generó una gran repercusión entre sus más de dos millones de seguidores de Instagram.

"Esta es mi panza a un día de parida. No he visto otras después de una cuarta cesárea, pero sí puedo decir que no se desanimen jajaja", escribió con humor la modelo argentina en sus historias, en lo que fue un sincericidio que fue muy celebrado por sus seguidores.

De esta manera, la modelo —que también es mamá de Indiana, Allegra y Sienna— se animó a visibilizar una realidad que muchas veces se prefiere evitar. Pero eso no fue todo: tras publicar esa imagen, Nicole le habló directamente a sus seguidores sobre los hábitos que adoptó para recuperar su silueta habitual.

"Me quedé pensando en la panza que tenía cuando todavía estaba en la clínica después de tenerlo a Cruz, que dije ‘no se me va nunca más’. Algunos pensarán ‘no comió nada, se mató entrenando’ y no, la verdad que nada de eso", aseguró la mujer de Manu Urcera.

Luego detalló: "Comí un montón, siempre soy de muy buen comer. No debe haber una persona que realmente me conozca que no diga que como re bien. Lo que sí como es calidad, muy sano, comida que me nutra. Pero me encantan los postres, así que me doy mis gustos".

Sobre el ejercicio físico, fue muy sincera: "Entrenar, lo hice cuando lo sentí y cuando tuve energía, porque a veces me levantaba y no podía más de estar toda la noche amamantando. Al principio tampoco me animaba a dejarle a Cruz a nadie. Y pensarán ‘ah, el cuarto hijo, se crían solos’, pero bueno, los míos no. Con todos volví a ser tipo una primeriza: mismos miedos, cuidados".

Y hacia el final, reflexionó: "Así que nada, tiene que ver un poco con disciplina, perseverancia, manejo de energía y tiempos lo mejor posible. Y bueno, seguramente la genética también ayuda, no lo voy a negar. Pero nunca me abandoné tampoco". "Traté de darme siempre un ratito. Y esto a partir de... ni siquiera los 40 días, porque se me saltaron unos puntitos, así que tardé un poquito más en empezar a hacer ejercicio. Así que bueno, acá estamos, no me puedo quejar", concluyó.