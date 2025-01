Filtran escandalosos chats de Mauro Icardi a Wanda Nara fulminando a Maxi López: "Muerto de hambre"

“Maxi me chupa la ch... Es un muerto de hambre que 10 años se hizo el vivo y vos te haces la viva”, le escribió Mauro Icardi a Wanda Nara.

“Y Después venís... con que soy mala persona, ¡¡¡con que hago todo para hacerte mall!!! Y todas las p... que decís. ¡¡¡Metés al gordo p... de Maxi haciéndote la viva en mi casa!!! ¡¡¡Te aviso que te voy a volar de ahí!!! ¡¡¡Seguí así!!!”, decía el futbolista.

Embed

Y en otra pasaje de la charla dice: “También te aviso que lunes te llega documento del abogado que las nenas tienen que volver a Estambul ¡¡¡¡Después no vengas con que soy mala persona!!!! ¡Seguí así! ¡¡Después no vengas llorando!! Te lo aviso ¡Ya es la segunda vez que haces lo mismo! No te la paso más”.

“¿Querías que me caliente y arranque a hacer las cosas como haces vos? Esperate de todo ahora, después no vengas con ‘que estoy enferma’, con que ‘soy una víctima’”, siguió enojadísimo Icardi en la charla con Wanda.

"No te conviene! Y te lo digo porque te amo y te lo digo de corazón. Escuchame una vez! No te tendría que decir nada pero te lo digo porque no quiero eso y porque me parece al pe.. por un capricho que tenés de tonta. Tenemos todo para ser felices!", decía ya en tono más conciliador el futbolista.

Foto: Captura LAM América Tv.

mauro icardi chat contra maxi lopez.jpg

mauro icardi chat contra maxi lopez 2.jpg

mauro icardi chat contra maxi lopez 3.jpg

mauro icardi chat contra maxi lopez 4.jpg

El audio con el reclamo más terrible contra Wanda Nara y Mauro Icardi: "No tienen vergüenza"

Analía Alvarado, ex empleada de Wanda Nara y Mauro Icardi, dio su testimonio al programa LAM, América Tv, en medio del revuelo que generó la confirmación del romance del futbolista con la China Suárez.

La mujer no guarda el mejor recuerdo de Wanda y Mauro y exige que le abonen una vieja deuda: “Se pelean por las herencias y no tienen para pagarme”, expresó picante la mujer que sostiene haber trabajado con ellos tres años en Milán, Italia.

En un audio que envió a LAM, Analía comentó no estar al tanto de todo lo que sucedió estos días con ellos pero fue contundente: “No debe ser nada bueno si viene de Wanda y Mauro, quilombo seguro", comenzó.

"Lo único que te cuento es que a mí no me pagaron nada de lo que me deben, se pelean por las herencias y no tienen para pagarme lo que me deben a mí, eso es lo más triste, la verdad que es una vergüenza”, disparó.

Y siguió muy dura: “Ella no tiene vergüenza por nada ni por nadie, ni de su persona tiene vergüenza. Ella pasó año nuevo acá también (Punta del Este) estuvo cerquita y no nos vimos".

"Por suerte no nos cruzamos, porque el día que me los cruce les voy a decir de todo, que me paguen lo que me deben primero”, cerró durísima Analía Alvarado contra Wanda y Mauro.