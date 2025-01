El audio con el reclamo más terrible contra Wanda Nara y Mauro Icardi: "No tienen vergüenza"

En un audio que envió a LAM, Analía comentó no estar al tanto de todo lo que sucedió estos días con ellos pero fue contundente: “No debe ser nada bueno si viene de Wanda y Mauro, quilombo seguro", comenzó.

Embed

"Lo único que te cuento es que a mí no me pagaron nada de lo que me deben, se pelean por las herencias y no tienen para pagarme lo que me deben a mí, eso es lo más triste, la verdad que es una vergüenza”, disparó.

Y siguió muy dura: “Ella no tiene vergüenza por nada ni por nadie, ni de su persona tiene vergüenza. Ella pasó año nuevo acá también (Punta del Este) estuvo cerquita y no nos vimos".

"Por suerte no nos cruzamos, porque el día que me los cruce les voy a decir de todo, que me paguen lo que me deben primero”, cerró durísima Analía Alvarado contra Wanda y Mauro.

analia alvarado ex empleada wanda nara mauro icardi.jpg

El video de Mauro Icardi con La China Suárez por un importante compromiso tras haber blanqueado

DDM encontró a Mauro Icardi y la China Suárez en las inmediaciones de una productora, a poco de haber oficializado su relación. El jugador acompañó a la actriz a un importante compromiso profesional.

La periodista Marina Calabró, en reemplazo por el verano de Mariana Fabbiani, contó que encontraron al futbolista junto a su nueva pareja porque fueron a ver imágenes de una serie que ella protagonizó y que estará en una popular plataforma.

"Realizaron un operativo para tratar de distraer a nuestro cronista y al camarógrafo", señaló la conductora.

"La serie se llama Hija del fuego. Son 22 capítulos producidos por Disney. Se juntaron a ver los primeros capítulos de esta producción, que tiene fecha de estreno para fin de año", sumó el periodista Santiago Sposato.

Estas son las primeras imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez en los medios tras haber blanqueado su amorío con una romántica publicación en las redes.