Alex Caniggia sorprendió con un impactante cambio físico y las redes estallaron

Con este gesto, Alex Caniggia vuelve a demostrar que no teme reinventarse y que su imagen, siempre en movimiento, sigue siendo un tema de conversación constante en las redes sociales.

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Cuándo conocerá Mariana Nannis a Venezia, la hija de Alex Caniggia

La relación entre Alex Caniggia y Mariana Nannis quedó quebrada definitivamente tras el distanciamiento ocurrido en 2023, poco después del nacimiento de Venezia. La niña aún no conoció a su abuela por decisión de sus padres, y ahora, después de casi tres años, el mediático dio pistas sobre cuándo podría producirse ese esperado encuentro.

Alex volvió a remarcar que no tiene vínculo con su madre. Con un tono resignado, pero fiel a su estilo, recordó que siempre priorizó a su familia y que no olvida lo sucedido en aquel episodio: “Con mi vieja, obvio, no tengo relación”, aseguró. Y agregó sobre el corte definitivo: “Desde ese largo episodio nunca supe más nada”.

Durante una entrevista con Puro Show (El Trece) y otros medios, surgió el rumor de que Nannis había estado cerca de la casa de su hijo. Ante esa versión, Melody Luz reaccionó con firmeza: “¡¿Qué hacías en nuestra casa?! Ja, ja. A mí me lo contaron y dije por favor, no”. Y concluyó tajante: “¡Que no se acerque!”.

La bailarina también expresó su postura sobre el vínculo roto: “Me da pena que no tengan relación, pero si es una persona que no está estabilizada, prefiero que no la tenga cerca”, sostuvo.

Al final, Melody aclaró que si su hija lo pidiera, “va a tener todo el derecho de conocerla”. En ese mismo sentido, Alexander cerró con su visión personal: “Para mí no es familia. Llegado el momento lo tendré que hablar con Venezia, pero por ahora no”. El conflicto que detonó la pelea entre madre e hijo fue el desalojo de un departamento en 2023. Según Alex, Nannis lo echó del lugar donde vivía con Melody Luz, embarazada de Venezia.

En aquel momento, el mediático fue contundente: "Una abuela que echa a su primera nieta de casa sin conocerla, directamente no merece ni siquiera ser llamada abuela. Que la critique por no vestirse con marcas de lujo demuestra lo vacía que está por dentro".

Por su parte, Mariana Nannis se defendió asegurando que la propiedad estaba en condiciones deplorables. "El departamento estaba literalmente destrozado", relató el periodista Lío Pecoraro. A su vez, el abogado de la ex botinera explicó que ella no lo había desalojado, sino que le pidió de manera cordial que dejara el inmueble porque necesitaba usarlo.