El motivo oculto que separó a Zaira Nara y Facundo Pieres y que ya no sería un problema

En su intento por recuperar la relación, el polista habría aceptado que Zaira no podrá estar disponible de manera permanente para acompañarlo en sus viajes.

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Por qué se pelearon Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves: la explosiva versión

Durante años, Zaira Nara, la China Suárez, Paula Chaves y María del Cerro conformaron uno de los grupos más reconocidos dentro del ambiente de la moda y el espectáculo. Unidas por trabajos en la agencia Multitalent, mostraban una amistad sólida y muy visible. Sin embargo, esa relación que parecía indestructible se quebró de manera abrupta y cada una tomó caminos diferentes. Ahora, una nueva versión vuelve a poner en discusión qué sucedió realmente entre ellas.

En medio de las especulaciones, Angie Balbiani aportó su mirada en Puro Show (El Trece) y dio a conocer una teoría que circula desde hace tiempo. Según explicó, ese relato podría arrojar luz sobre el verdadero motivo de la separación de este grupo que supo ser inseparable.

“Hay una versión que dice que Paula le había dado un audio a Zaira de la China”, reveló la panelista, aludiendo a un episodio que habría sido el detonante del conflicto.

De acuerdo con esa versión, el problema no se habría limitado a dos de ellas, sino que rápidamente se expandió y terminó afectando a todo el círculo. Balbiani sumó un detalle que habría agravado la situación: “Que Zaira se lo pasó a su hermana y Wanda lo hizo público”, señaló, sugiriendo que ese material habría salido a la luz y provocado un fuerte enojo interno.

Ese hecho, según se comenta, habría sido clave para que la relación entre Paula Chaves y la China Suárez se rompiera definitivamente. Pero no solo eso: también habría repercutido en el vínculo entre la pareja de Pedro Alfonso y Zaira Nara, lo que terminó por dinamitar una amistad que hasta entonces parecía muy firme.

Lo que vuelve aún más llamativo este relato es el contexto en el que habría ocurrido. Se dice que todo sucedió en paralelo al escandaloso Wandagate, el affaire entre la China Suárez y Mauro Icardi en un hotel de Francia en 2021, que generó un verdadero terremoto mediático.

A la luz de esta teoría, algunos sostienen que se entiende mejor el enojo de Paula Chaves cada vez que se menciona su distanciamiento con Zaira Nara en relación al inicio del romance de la modelo con Facundo Pieres. Para muchos, ese no habría sido el verdadero motivo detrás del quiebre entre las amigas.