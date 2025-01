Maxi López habló por primera vez del escándalo entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi

“Chicos, no me corresponde hablar, no sé nada de lo que está pasando", dijo Maxi López mientras continuaba su paso en vivo ante las cámaras del programa LAM, América Tv.

"Está todo bien pero no quiero hablar del tema porque no estoy al tanto de nada”, agregó prudente el ex futbolista, quien se separó de la mediática en 2013 y tienen tres hijos en común.

Y remarcó sobre qué hará con Wanda Nara ahora que está en el país en medio del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi: “Ahora seguramente voy a hablar con la madre de los chicos en privado”.

“Con Wanda está todo bien. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Yo estoy con mis chicos, vengo de vacaciones”, explicó Maxi López, quien hace unas semanas se juntó en Europa con Wanda y L-Gante cuando eran pareja.

La China Suárez y Mauro Icardi confirmaron púbicamente su romance el jueves por la tarde con una serie de fotos en Instagram después de los rumores que circulaban hace varias semanas.

"Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas... Quién sabe... son cosas del destino.. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuanto tiempo pasa o cuantos caminos hay que recorrer", compartió muy romántico el futbolista.

Y añadió: "Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas... Hoy, no necesito mas señales... sé que con vos, estoy donde debo estar".

Lo cierto es que en el ciclo Intrusos, América Tv, dieron detalles del sorpresivo llamado telefónico de Benjamín Vicuña a Wanda Nara horas después de la publicación en las redes donde la actriz y el futbolista confirmaron el romance.

Guido Záffora contó el contenido de la comunicación entre la ex de Icardi y el actor chileno, ex de la China y padre de sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio.

"Vicuña se pone en un lugar como consolándola a Wanda, diciéndole: 'Eugenia es así'", comentó el panelista sobre el contenido de la charla entre Wanda y Benjamín en medio del revuelo por las fotos.

"Estuvieron como media hora hablando", profundizó sobre el cordial diálogo que mantuvieron el actor, que terminó su relación con Eugenia Suárez en 2021, y Wanda.