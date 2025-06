Flor Vigna confesó cuál es su peor y único vicio

Y en ese sentido admitió: "Ahora hago un repaso por todos lados y siento que me lleno de información que me hace sentir que el mundo corre como mil veces más rápido".

El término de scrollear refiere a una jerga, un verbo informal que se deriva del inglés scroll, y se refiere a la acción de deslizar el dedo hacia arriba o abajo en la pantalla de un dispositivo (como un teléfono inteligente o una computadora) para navegar o visualizar el contenido que se encuentra más allá de la vista inicial. En esencia, es el acto de desplazarse por una página web, un documento, una aplicación o una publicación en redes sociales.

En diálogo en exclusiva con PrimiciasYa, Flor Vigna contó hace unas semanas las razones que derivaron en su salida del reality de la televisión chilena Mundos opuestos que se grabó en Perú.

La argentina la pasó muy mal y al poco tiempo de haber ingresado al programa de formato reality decidió renunciar a la producción por no sentirse cómoda con el formato.

En charla con este medio, Flor Vigna comentó que su decisión tuvo que ver puntualmente con un problema de salud familiar y remarcó al respecto: "Estuve tres semanas y no puedo contar más por ahora por el contrato de confidencialidad".

Luego, la artista reveló: "Regresé a la Argentina por un problema de salud de mi viejo, que por suerte ya está en casa ahora".

Y, por último, sobre su salida del programa, Flor Vigna dejó en claro sus marcadas diferencias: "Me fui porque muchas cosas no iban con mis valores y por más que la paga sea excelente mis valores no están en venta".

Qué dicen en la tevé chilena de la salida de Flor Vigna del reality Mundos opuestos

La conductora chilena Adriana Barrientos habló con el programa Intrusos (América Tv) y analizó el paso de la actriz y cantante Flor Vigna por Mundos opuestos y fue contundente.

"¡Que manera de hacer el ridículo! Se perdió la oportunidad de brillar", sostuvo picante. Y siguió: "Cuando ella llega a la casa, lo primero que hace es desaparecer, quedar absolutamente muda".

Finalmente, la estrella chilena mencionó que Flor Vigna no pudo encontrar su lugar en el ciclo y que se encontraba incómoda por ese motivo.

"Ella se acerca a la producción y les dice: 'por favor ayúdenme'. Les pide si pueden armar una pelea con otra compañera. Ellas tiene un pequeño cruce. De esa situación, Flor no sabe sacar provecho y se siente opacada. Simplemente, no sirve para la tele", sentenció.

Por su parte, Paula Varela amplió sobre la salida de Vigna del programa chileno: "Se fue por un tema de fuerza mayor, por una cuestión familiar", afirmó.

"Hablé con Marcos Gorbán, el productor del programa, y me dice que tal vez Flor vuelva más adelante", agregó la panelista.