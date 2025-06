Tras su frustada experiencia en la TV chilena, Flor Vigna recibió el apoyo de quien menos lo esperaba

En una nota con Intrusos, la conductora chilena Adriana Barrientos fue letal con Vigna. "¡Que manera de hacer el ridículo! Se perdió la oportunidad de brillar", aseguró y remarcó que la argentina carece de talento.

Al ser consultada por el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Mica Viciconte sorprendió con sus declaraciones sobre su histórica rival.

"Considero que sí tiene talento. Si la convocaron es porque algo le vieron", afirmó la mujer de Fabián Cubero.

Al finalizar, Mica afirmó que no cree que Flor haya ido par aintentar buscar fama, como dijeron quienes la criticaron en la TV chilena. "No considero que uno va a buscar fama. Uno va a trabajo y abrir otras puertas", cerró.

Flor Vigna explotó furiosa, abandonó un reality chileno y desató un tremendo escándalo

Este martes en Intrusos (América TV) mostraron imágenes de la participación de Flor Vigna en el reality Mundos Opuestos de la televisión chilena.

Tras una corta estadía en el programa, la actriz y cantante decidió abandonar, en medio de un momento de enorme tensión con sus compañeros.

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la periodista Paula Varela dio detalles del motivo detrás de la salida de Flor del reality. "Se fue por un tema de fuerza mayor, por una cuestión familiar", afirmó.

La panelista indicó que Flor podría regresar al programa. "Hablé con Marcos Gorbán, el productor del programa, y me dice que tal vez Flor vuelva más adelante", agregó.

Desde Chile, la conductora Adriana Barrientos habló con Intrusos y analizó el paso de la actriz y cantante por Mundos Opuestos y fue contundente. "¡Que manera de hacer el ridículo! Se perdió la oportunidad de brillar", sostuvo.

"Cuando ella llega a la casa, lo primero que hace es desaparecer, quedar absolutamente muda", siguió.

Finalmente, la estrella chilena mencionó que Flor no pudo encontrar su lugar en el ciclo. "Ella se acerca a la producción y les dice: 'por favor ayúdenme'. Les pide si pueden armar una pelea con otra compañera. Ellas tiene un pequeño cruce. De esa situación, Flor no sabe sacar provecho y se siente opacada. Simplemente, no sirve para la tele", sentenció.