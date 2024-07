Furia volvió a apuntar contra sus seguidores y les hizo una dura advertencia

Embed

Y continuó: “¿Por qué explico esto? Porque el fandom, o los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida sino que son gente que se representa o me quiere. Lo que es laboral no pueden meterse en absolutamente nada. Ni en contratos, ni en nada. Ustedes están solamente para divertirse y acompañarme en esto. No me manden mensajes de chusmeríos, no me interesa. Simplemente, a trabajar”.

Por último, Furia sumó: “Pueden ver mi progreso desde lo que publico en mis redes oficiales, nada más. Les pido por favor organización, no lo repito más”.

“No pueden recaudar dinero bajo mi nombre. No pueden hacer colectas. No pueden. No pueden exigirme nada que sea mi vida personal ni laboral”, escribió la tatuada sobre el segundo video.

Se supo la exorbitante cifra que pidió Furia para un evento y los seguidores de Gran Hermano la aniquilaron

La exparticipante más popular de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, volvió a ser noticia luego de que se conociera la exorbitante cifra que pidió para hacer presencia en un evento.

Una seguidora le escribió un mensaje por privado en las redes y le consultó: “Hola, Fu. Mi hija es fan. Te quería consultar cuánto estás cobrando para que vengas al quince de ella”.

La doble de riesgo enseguida le respondió: “Hola! 5 millones de pesos más los viáticos. ¡Pasame el día a ver si tengo mi agenda libre! Gracias”.

Los mensajes no tardaron en hacerse virales, y en X varios usuarios, fanáticos del reality, opinaron: “Está a nada de cobrar las lecturas del tarot también, rascando la olla mal”; “Tanto ella como sus seguidores dan vergüenza ajena”; “Quién era”, “Cinco palos, jajaja, quién se cree”.